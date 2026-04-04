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Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 4 aprile 2026: da Lazio-Parma ad Atletico Madrid-Barcellona

Scoprite le migliori partite di sabato 4 aprile 2026: dalla Serie A su DAZN e Sky alla Liga su Mediaset, passando per Bundesliga e Serie C.

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Redazione

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Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 4 aprile 2026: da Lazio-Parma ad Atletico Madrid-Barcellona

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalla Serie A con sfide distribuite tra pomeriggio e serata, alla grande serata della Liga, fino alle proposte di Bundesliga e Serie C. Tra le partite da non perdere spiccano Lazio-Parma, il big match di Liga Atletico Madrid-Barcellona e le sfide tedesche come Friburgo-Bayern Monaco.

Altre proposte: la Serie A su DAZN e la Primavera su Sportitalia

Su DAZN il sabato di Serie A propone alle 15:00 Lecce-Atalanta e Sassuolo-Cagliari, alle 18:00 Verona-Fiorentina e in serata, alle 20:45, Lazio-Parma.

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Su Sportitalia spazio al campionato Primavera 1 con tre appuntamenti: si parte alle 11:00 con Milan-Lecce, quindi alle 13:00 Cremonese-Juventus e alle 15:00 Sassuolo-Inter.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Lazio-Parma illumina la serata

Su Sky Sport Calcio pomeriggio e sera dedicati al calcio italiano: alle 17:30 Perugia-Juventus Next Gen per la Serie C e alle 20:45 la Serie A con Lazio-Parma.

Su Sky Sport 1 giornata ricca di Bundesliga: alle 13:00 Arminia Bielefeld-Darmstadt (Bundesliga 2), alle 15:30 Friburgo-Bayern Monaco, alle 18:30 Stoccarda-Borussia Dortmund. In prima serata, alle 20:45, spazio anche alla Serie C con Cavese-Casertana.

Su Sky Sport Mix triplo appuntamento con la Serie C: alle 14:30 Pro Vercelli-Inter U23, alle 17:30 Ravenna-Pineto e alle 20:30 Ascoli-Vis Pesaro.

Su Sky Sport Arena alle 14:30 la sfida di Serie C Cosenza-Foggia.

Su Sky Sport Max serata di Ligue 1 alle 21:05 con Lille OSC-Lens.

Grande calcio sulla Rai: la Serie C in primo piano

Su Rai Sport la Serie C propone una sfida in prima serata alle 20:45: Cavese-Casertana.

Calcio internazionale su Mediaset: Atletico Madrid-Barcellona in prima serata

Su 20 riflettori puntati sulla Liga alle 20:45 con il big match Atletico Madrid-Barcellona.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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