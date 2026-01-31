Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 31 gennaio 2026: da Cagliari-Verona a Napoli-Fiorentina,
Serie A in primo piano con Cagliari-Verona, spazio anche a Premier League e Bundesliga, oltre a un ricco sabato di Serie B e Primavera
La giornata di oggi offre una vasta scelta partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. Sabato 31 gennaio 2026 porta in TV 25 incontri tra Serie A, Premier League, Bundesliga, Serie B e Primavera: da Cagliari-Verona a Napoli-Fiorentina, fino alla sfida di Premier Liverpool-Newcastle.
Appuntamento con la Serie A su Sky: Cagliari-Verona in prima serata
Su Sky Sport 1 pomeriggio di Premier con Leeds-Arsenal alle 16:00 e Chelsea-West Ham alle 18:30, prima di lasciare spazio alla Serie A con Cagliari-Verona alle 20:45.
Su Sky Sport Calcio si parte con la Serie C: Sorrento-Catania alle 14:30 e Inter U23-Pergolettese alle 17:30; in serata torna la Serie A con Cagliari-Verona alle 20:45.
Su Sky Sport Arena giornata internazionale: Bochum-Schalke alle 13:00, a seguire Amburgo-Bayern Monaco alle 18:30 e in notturna Liverpool-Newcastle alle 21:00.
Su Sky Sport Max spazio alla Bundesliga con Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen alle 15:30, quindi Carpi-Sambenedettese di Serie C alle 17:30.
Su Sky Sport Mix appuntamento con la Premier League: Wolverhampton Wanderers-Bournemouth alle 15:55.
Altre proposte: Serie A e grandi sfide su Dazn, Primavera su Sportitalia
Su Dazn la Serie A propone Pisa-Sassuolo alle 15:00, Napoli-Fiorentina alle 18:00 e, in serata, Cagliari-Verona alle 20:45. Ricchissimo anche il sabato di Serie B con Avellino-Cesena, Empoli-Modena, Sudtirol-Catanzaro, Virtus Entella-Frosinone e Venezia-Carrarese alle 15:00, seguite da Pescara-Mantova alle 17:15 e Sampdoria-Spezia alle 19:30.
Su Sportitalia spazio al campionato Primavera 1: Napoli-Cesena alle 11:00 apre la giornata, poi Bologna-Juventus alle 13:00 e Torino-Fiorentina alle 15:00.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
