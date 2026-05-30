Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 30 maggio 2026: arriva la finale di Champions League PSG-Arsenal Scoprite le migliori partite di sabato 30 maggio 2026: dall'amichevole Scozia-Curacao alla Champions League con PSG-Arsenal su Sky

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La giornata di oggi offre una scelta di partite di calcio per tutti i gusti: dall’amichevole internazionale Scozia-Curacao nel pomeriggio, alla sfida di UEFA Champions League PSG-Arsenal in onda su Sky Sport Calcio e Sky Sport 1. Tra nazionali e grande calcio europeo, non mancano le opzioni per programmare la vostra visione.

Champions League su Sky: PSG-Arsenal illumina il tardo pomeriggio

Su Sky Sport Calcio, alle 14:00 appuntamento con l’amichevole internazionale Scozia-Curacao. Nel tardo pomeriggio, alle 18:00, spazio alla UEFA Champions League con PSG-Arsenal, per una sfida di alto profilo.

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Su Sky Sport 1, alle 18:00 è in programma PSG-Arsenal, un’ulteriore possibilità per seguire la grande notte europea in diretta.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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