Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 30 maggio 2026: arriva la finale di Champions League PSG-Arsenal

Scoprite le migliori partite di sabato 30 maggio 2026: dall'amichevole Scozia-Curacao alla Champions League con PSG-Arsenal su Sky

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 30 maggio 2026: arriva la finale di Champions League PSG-Arsenal

La giornata di oggi offre una scelta di partite di calcio per tutti i gusti: dall’amichevole internazionale Scozia-Curacao nel pomeriggio, alla sfida di UEFA Champions League PSG-Arsenal in onda su Sky Sport Calcio e Sky Sport 1. Tra nazionali e grande calcio europeo, non mancano le opzioni per programmare la vostra visione.

Champions League su Sky: PSG-Arsenal illumina il tardo pomeriggio

Su Sky Sport Calcio, alle 14:00 appuntamento con l’amichevole internazionale Scozia-Curacao. Nel tardo pomeriggio, alle 18:00, spazio alla UEFA Champions League con PSG-Arsenal, per una sfida di alto profilo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Sky Sport 1, alle 18:00 è in programma PSG-Arsenal, un’ulteriore possibilità per seguire la grande notte europea in diretta.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Bukayo Saka, stella dell'Arsenal

Il calcio in TV oggi: l'Arsenal a caccia del titolo in Premier League

Scoprite le migliori partite di lunedì 18 maggio 2026: la Premier League su Sky con ...
Champions, dove vedere Atletico Madrid-Arsenal (sperando sia come PSG-Bayern)

Champions, dove vedere Atletico Madrid-Arsenal (sperando sia come PSG-Bayern)

Stasera, mercoledì 29 aprile 2026, sfida tra Simeone e Arteta per un posto nella Fin...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 2 maggio 2026: da Atalanta-Genoa a Como-Napoli

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 2 maggio 2026: da Atalanta-Genoa a Como-Napoli

Scoprite le migliori partite di sabato 2 maggio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN al...
Champions, dove vedere in TV la semifinale di ritorno Arsenal-Atletico Madrid: la guida

Champions, dove vedere in TV la semifinale di ritorno Arsenal-Atletico Madrid: la guida

Stasera, martedì 5 maggio 2026, gli inglesi e gli spagnoli si giocano la finalissima...
Inter e Lazio si sfidano per la finale di Coppa Italia

Il calcio in TV oggi: Lazio-Inter, dove vedere la finale di Coppa Italia in diretta

Scoprite le migliori partite di mercoledì 13 maggio 2026: dalla Coppa Italia su Medi...
Champions, dove vedere in TV la prima semifinale tra PSG e Bayern Monaco

Champions, dove vedere in TV la prima semifinale tra PSG e Bayern Monaco

Questa sera, martedì 28 aprile, parigini e bavaresi si affrontano nell'andata del pe...
Champions, il Real trema per l'assalto del Bayern: dove vedere la partita

Champions, il Real trema per l'assalto del Bayern: dove vedere la partita

Stasera, mercoledì 15 aprile 2026, si giocano Bayern Monaco-Real Madrid e Arsenal-Sp...
Harry Kane

Champions, dove vedere la semifinale Bayern Monaco-PSG in diretta TV

Stasera, mercoledì 6 maggio 2026, bavaresi e parigini si affrontano per raggiungere ...
Juventus-Bologna, oggi in TV: dove vederla, orario, diretta streaming

Juventus-Bologna, oggi in TV: dove vederla, orario, diretta streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 19 aprile 2026: la Serie A su Dazn e Sky, i...

Salute

Riattivazione del virus Varicella-Zoster

L'importanza della prevenzione nelle persone con diabete

LEGGI

Personaggi

Piera Maggio

Piera Maggio

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963