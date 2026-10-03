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Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 3 ottobre 2026, da Spagna-Cechia a Croazia-Inghilterra

Scoprite le migliori partite di sabato 3 ottobre 2026: dalla UEFA Nations League su Sky alle amichevoli e al calcio argentino su Sportitalia.

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 3 ottobre 2026, da Spagna-Cechia a Croazia-Inghilterra

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalle sfide tra nazionali in UEFA Nations League alle gare di Serie C, senza dimenticare un’amichevole di prestigio e il calcio argentino in notturna. Un palinsesto ricco che soddisfa tutti i gusti, con appuntamenti live nel pomeriggio, in prima serata e a tarda sera.

UEFA Nations League protagonista su Sky: Spagna-Cechia e Croazia-Inghilterra

Sul Sky Sport 1 spazio alle nazionali con due gare di cartello: alle 18:00 Croazia-Inghilterra, seguita alle 20:45 da Spagna-Cechia per una serata ad altissima intensità.

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Su Sky Sport Calcio il pomeriggio si apre alle 14:20 con la Serie C, Gubbio-Perugia. A seguire, doppio appuntamento con Diretta Gol UEFA Nations League: si parte alle 17:50 con la 3a giornata e si prosegue alle 20:35 per vivere in simultanea tutte le emozioni della serata.

Su Sky Sport Max riflettori ancora sulla Serie C con Pro Vercelli-Carpi alle 20:30, un classico confronto tra piazze ambiziose.

Su Sky Sport Arena c’è Catania-Crotone alle 20:30, altro match di spessore nel cartellone della Serie C.

Altre proposte: Nations League su TV8 e calcio su Sportitalia

Su TV8 appuntamento in prima serata con la UEFA Nations League: alle 20:45 va in onda Spagna-Cechia, perfetta per chi vuole godersi uno dei big match di giornata in chiaro.

Su Sportitalia il pomeriggio regala un test interessante alle 15:00 con l’amichevole Lazio-Juve Stabia, mentre in notturna, alle 23:00, arriva il fascino della Liga Profesional argentina con Newell’s-Lanus.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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