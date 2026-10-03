Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 3 ottobre 2026, da Spagna-Cechia a Croazia-Inghilterra
Scoprite le migliori partite di sabato 3 ottobre 2026: dalla UEFA Nations League su Sky alle amichevoli e al calcio argentino su Sportitalia.
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalle sfide tra nazionali in UEFA Nations League alle gare di Serie C, senza dimenticare un’amichevole di prestigio e il calcio argentino in notturna. Un palinsesto ricco che soddisfa tutti i gusti, con appuntamenti live nel pomeriggio, in prima serata e a tarda sera.
UEFA Nations League protagonista su Sky: Spagna-Cechia e Croazia-Inghilterra
Sul Sky Sport 1 spazio alle nazionali con due gare di cartello: alle 18:00 Croazia-Inghilterra, seguita alle 20:45 da Spagna-Cechia per una serata ad altissima intensità.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Sky Sport Calcio il pomeriggio si apre alle 14:20 con la Serie C, Gubbio-Perugia. A seguire, doppio appuntamento con Diretta Gol UEFA Nations League: si parte alle 17:50 con la 3a giornata e si prosegue alle 20:35 per vivere in simultanea tutte le emozioni della serata.
Su Sky Sport Max riflettori ancora sulla Serie C con Pro Vercelli-Carpi alle 20:30, un classico confronto tra piazze ambiziose.
Su Sky Sport Arena c’è Catania-Crotone alle 20:30, altro match di spessore nel cartellone della Serie C.
Altre proposte: Nations League su TV8 e calcio su Sportitalia
Su TV8 appuntamento in prima serata con la UEFA Nations League: alle 20:45 va in onda Spagna-Cechia, perfetta per chi vuole godersi uno dei big match di giornata in chiaro.
Su Sportitalia il pomeriggio regala un test interessante alle 15:00 con l’amichevole Lazio-Juve Stabia, mentre in notturna, alle 23:00, arriva il fascino della Liga Profesional argentina con Newell’s-Lanus.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 26 settembre 2026: da Inghilterra-Spagna a Slovenia Scozia
Le migliori partite di sabato 26 settembre 2026: Nations League su Sky e il big matc...
Norvegia-Portogallo, oggi in diretta TV: canale, orario, come vederla gratis e in chiaro
Nations League su Sky e TV8, Serie C e calcio femminile su Sky, amichevole della Laz...
Il calcio in TV oggi, martedì 29 settembre: big-match Spagna-Croazia in Nations League. Dove vederlo live
Scoprite le migliori partite di martedì 29 settembre 2026: Nations League su Sky e i...
Il calcio in TV oggi, giovedì 1 ottobre: Nations League e Italia Under 21, dove vedere i match in diretta
Scoprite le migliori partite di giovedì 1 ottobre 2026: dalla Nations League su Sky ...
Nations League: dove vedere Francia-Italia in TV stasera e i dubbi di Mancini
Oggi, venerdì 2 ottobre 2026 a Parigi, la sfida decisiva degli Azzurri contro i "gal...
Il calcio in TV oggi, lunedì 28 settembre: c'è Turchia-Italia in Nations League. Dove vedere il match live
Scoprite le migliori partite di lunedì 28 settembre 2026: l’Italia in Nations League...
Il calcio in TV oggi, venerdì 25 settembre: l'Italia sfida il Belgio in Nations League. Dove vedere il match in diretta
UEFA Nations League protagonista: Italia-Belgio sulla Rai e doppio Diretta Gol su Sk...
Il calcio in TV oggi, giovedì 24 settembre: parte la Nations League con Olanda-Germania. Dove vederla live
Scoprite le migliori partite di giovedì 24 settembre 2026: Nations League su Sky e O...