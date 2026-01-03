Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 3 gennaio: da Juventus-Lecce ad Atalanta-Roma
Scoprite le migliori partite di sabato 3 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN alla Coppa d'Africa su Sportitalia e la Primavera 1.
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. In evidenza la Serie A con una programmazione fitta tra pomeriggio e sera, ma non mancano Premier League, Serie C, la Ligue 1 francese e la Coppa d’Africa, oltre alla Primavera 1 per chi ama seguire i talenti del futuro.
Appuntamento con la Serie A su Sky: Atalanta-Roma guida la serata
Su Sky Sport 1 spazio alla Premier League con Aston Villa-Nottingham Forest alle 13:30, quindi Wolverhampton Wanderers-West Ham alle 16:00 e Bournemouth-Arsenal alle 18:30. In prima serata la Serie A propone il big match Atalanta-Roma alle 20:45.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Sky Sport Calcio pomeriggio di Serie C con Juventus Next Gen-Carpi alle 14:30 e Forlì-Arezzo alle 17:30, prima di tornare alla Serie A con Atalanta-Roma alle 20:45.
Su Sky Sport Max si parte con la Serie C: Cittadella-Virtus Verona alle 14:30, poi spazio alla Ligue 1 con Monaco-Lione alle 17:00 e in serata di nuovo Serie C con Cavese-Sorrento alle 20:30.
Su Sky Sport Mix triplo appuntamento di Serie C: Pianese-Ascoli alle 14:30, Ospitaletto Franciacorta-Lecco alle 17:30 e Vis Pesaro-Pineto alle 20:30.
Su Sky Sport Arena la Premier League offre Brighton-Burnley alle 16:00.
Altre proposte: Serie A su DAZN e Coppa d’Africa su Sportitalia
Su DAZN la Serie A scandisce l’intera giornata: Como-Udinese alle 12:30, quindi alle 15:00 doppio appuntamento con Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma; alle 18:00 tocca a Juventus-Lecce e in chiusura il big match Atalanta-Roma alle 20:45.
Su Sportitalia spazio ai giovani e al grande calcio internazionale: la Primavera 1 propone Juventus-Parma alle 11:00, Milan-Roma alle 13:00 e Lazio-Fiorentina alle 15:00. Nel tardo pomeriggio e in prima serata la Coppa d’Africa presenta Ottavi di finale 1 alle 17:00 e Ottavi di finale 2 alle 20:00.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming
Scoprite le migliori partite di domenica 21 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Co...
Atalanta-Cagliari, stasera in diretta TV: dove vederla, Sky o Dazn, orario, streaming
Dove vedere il calcio in TV sabato 13 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Premier ...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 6 dicembre: arrivano Inter-Como e Verona-Atalanta
Scoprite le migliori partite di sabato 6 dicembre 2025: Serie A tra Verona-Atalanta ...
Il calcio in TV oggi, programmazione di sabato 22 novembre: torna la Serie A con Napoli-Atalanta e Fiorentina-Juventus
Scoprite le migliori partite di sabato 22 novembre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn...
Chelsea-Bournemouth e Arsenal-Aston Villa, dove vedere la Premier League oggi in diretta TV
Scoprite le migliori partite di martedì 30 dicembre 2025: Premier League su Sky e Co...
Coppa d'Africa in TV oggi (22 dicembre): dove vedere Egitto-Zimbabwe e Sudafrica-Angola
Scoprite le migliori partite di lunedì 22 dicembre 2025: dalla Supercoppa Italiana s...
Atalanta-Inter, stasera in diretta tv: canale, orario e dove vedere l'altro big match di serie A
Scoprite le migliori partite di domenica 28 dicembre 2025: Serie A su Dazn e Sky, Co...
Il calcio in TV oggi: dove vedere Udinese-Napoli e Milan-Sassuolo in diretta
Scoprite le migliori partite di domenica 14 dicembre 2025: dalla Serie A su Dazn e S...