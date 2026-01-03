Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 3 gennaio: da Juventus-Lecce ad Atalanta-Roma Scoprite le migliori partite di sabato 3 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN alla Coppa d'Africa su Sportitalia e la Primavera 1.

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. In evidenza la Serie A con una programmazione fitta tra pomeriggio e sera, ma non mancano Premier League, Serie C, la Ligue 1 francese e la Coppa d’Africa, oltre alla Primavera 1 per chi ama seguire i talenti del futuro.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Atalanta-Roma guida la serata

Su Sky Sport 1 spazio alla Premier League con Aston Villa-Nottingham Forest alle 13:30, quindi Wolverhampton Wanderers-West Ham alle 16:00 e Bournemouth-Arsenal alle 18:30. In prima serata la Serie A propone il big match Atalanta-Roma alle 20:45.

Su Sky Sport Calcio pomeriggio di Serie C con Juventus Next Gen-Carpi alle 14:30 e Forlì-Arezzo alle 17:30, prima di tornare alla Serie A con Atalanta-Roma alle 20:45.

Su Sky Sport Max si parte con la Serie C: Cittadella-Virtus Verona alle 14:30, poi spazio alla Ligue 1 con Monaco-Lione alle 17:00 e in serata di nuovo Serie C con Cavese-Sorrento alle 20:30.

Su Sky Sport Mix triplo appuntamento di Serie C: Pianese-Ascoli alle 14:30, Ospitaletto Franciacorta-Lecco alle 17:30 e Vis Pesaro-Pineto alle 20:30.

Su Sky Sport Arena la Premier League offre Brighton-Burnley alle 16:00.

Altre proposte: Serie A su DAZN e Coppa d’Africa su Sportitalia

Su DAZN la Serie A scandisce l’intera giornata: Como-Udinese alle 12:30, quindi alle 15:00 doppio appuntamento con Genoa-Pisa e Sassuolo-Parma; alle 18:00 tocca a Juventus-Lecce e in chiusura il big match Atalanta-Roma alle 20:45.

Su Sportitalia spazio ai giovani e al grande calcio internazionale: la Primavera 1 propone Juventus-Parma alle 11:00, Milan-Roma alle 13:00 e Lazio-Fiorentina alle 15:00. Nel tardo pomeriggio e in prima serata la Coppa d’Africa presenta Ottavi di finale 1 alle 17:00 e Ottavi di finale 2 alle 20:00.

