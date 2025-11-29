Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 29 novembre: arrivano Milan-Lazio e Roma-Lecce Scoprite le migliori partite di sabato 29 novembre 2025: dalla Serie A su Dazn e Sky alla Ligue 1 su Sky.

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. Sabato 29 novembre 2025 propone appuntamenti imperdibili come Milan-Lazio, Juventus-Cagliari e, per chi ama il calcio estero, Monaco-PSG.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Milan-Lazio illumina la serata

Su Sky Sport Calcio il sabato parte alle 13:00 con la Zweite Bundesliga, Eintracht B.-Kaiserslautern, prosegue alle 15:30 con la Bundesliga e Bayern Monaco-St. Pauli, quindi alle 17:30 spazio alla Serie C con Pineto-Ravenna. In prima serata, alle 20:45, riflettori sulla Serie A con Milan-Lazio.

Su Sky Sport Max alle 14:30 si gioca in Serie C con Picerno-Catania, alle 17:00 va in scena la Ligue 1 con Monaco-PSG, mentre alle 21:00 chiude la giornata francese Marsiglia-Tolosa.

Su Sky Sport Arena arriva la Premier League: alle 18:30 Everton-Newcastle e alle 21:00 Tottenham-Fulham.

Su Sky Sport 1 alle 20:45 la Serie A propone ancora Milan-Lazio.

Su Sky Sport Mix alle 16:00 appuntamento con la Premier League e Sunderland-Bournemouth.

Altre reti: la Serie A su Dazn tra Juventus-Cagliari e il ricco pomeriggio delle 15

Su Dazn il pomeriggio delle 15:00 è ricchissimo: in Serie A vanno in campo Genoa-Verona e Parma-Udinese, affiancate da un ampio quadro di Serie B con Empoli-Bari, Pescara-Padova, Reggiana-Frosinone, Sudtirol-Avellino e Venezia-Mantova. Alle 17:15 la B continua con Catanzaro-Virtus Entella, mentre alle 18:00 la Serie A offre Juventus-Cagliari. In serata, alle 19:30, spazio a Palermo-Carrarese, prima del grande appuntamento delle 20:45 con Milan-Lazio.

Su Sportitalia la giornata si apre con la Primavera 1: alle 11:00 Parma-Napoli, alle 13:00 Roma-Lecce e alle 15:00 Torino-Bologna. In nottata, alle 01:30, dalla Liga Profesional argentina arriva Central Cordoba-Estudiantes.

