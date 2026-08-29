Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 29 agosto 2026, da Juventus-Parma a Fiorentina-Frosinone Scoprite le migliori partite di sabato 29 agosto 2026: dalla Serie A su Dazn alla Premier League su Sky.

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La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. Tra le proposte spiccano la Serie A su Dazn, la Premier League su Sky Sport 1 e il campionato Primavera 1 su Sportitalia.

Altre proposte: la Serie A su Dazn illumina il sabato

Su Dazn il sabato si accende con la Serie A: alle 18:30 triplo appuntamento con Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino; in prima serata, alle 20:45, riflettori su Juventus-Parma. Il palinsesto si completa con la Serie B: alle 19:00 Sampdoria-Juve Stabia e Virtus Entella-Cesena, mentre alle 21:00 spazio a Ascoli-Carrarese, Avellino-Vicenza e Padova-Hellas Verona.

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Sul fronte giovanile, Sportitalia propone il Primavera 1 con Inter-Empoli alle 11:00 e, nel pomeriggio, Como-Juventus alle 16:45.

Premier League e Bundesliga su Sky: il Tottenham sfida il Newcastle

Su Sky Sport 1 pomeriggio inglese con Bournemouth-Everton alle 16:00 e, a seguire, Tottenham-Newcastle alle 18:30; chiusura in chiave italiana con la Serie C e Monopoli-Catania alle 21:00.

Sky Sport Max accende la Bundesliga alle 15:30 con RB Lipsia-Borussia Moenchengladbach.

Nel tardo pomeriggio tedesco su Sky Sport Arena con Borussia Dortmund-Amburgo SV alle 18:30.

Spazio alla terza serie anche su Sky Sport Mix: alle 18:00 Ravenna-Latina e alle 21:00 Spezia-Campobasso.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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