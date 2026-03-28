Everton-Liverpool, dove vedere la Premier League in diretta TV: canale, orario, streaming Scoprite le migliori partite di sabato 28 marzo 2026: dalle amichevoli delle nazionali e Premier League su Sky alla serata su Sportitalia.

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La giornata di oggi offre sei appuntamenti calcistici in TV, con proposte per tutti i gusti: dalla Premier League con il derby Everton-Liverpool, all’amichevole tra nazionali Calcio Uefa Amichevoli 2025/2026 Scozia-Giappone, fino alla Serie C con sfide come Latina-Catania. Scegliete la vostra diretta e preparatevi a un sabato ricco di calcio.

Calcio delle Nazionali e Premier League su Sky: Scozia-Giappone ed Everton-Liverpool

Su Sky Sport Arena, alle 18:00, spazio all’Calcio Uefa Amichevoli 2025/2026 Scozia-Giappone, appuntamento dedicato alle nazionali.

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Su Sky Sport Max, alle 13:00, riflettori puntati su Everton-Liverpool per la Premier League.

Su Sky Sport Calcio doppio appuntamento di Serie C: alle 14:30 Latina-Catania e, a seguire alle 17:30, Renate-Novara.

Su Sky Sport Mix, alle 14:30, in campo Potenza-Salernitana per la Serie C.

Altre proposte: l’Amichevole Operazione Nostalgia su Sportitalia

Sulla rete Sportitalia, alle 20:00, va in scena l’Amichevole Operazione Nostalgia, perfetta per chi cerca un appuntamento serale dal sapore speciale.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:30

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