Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 28 febbraio 2026, da Inter-Genoa a Verona-Napoli Scoprite le migliori partite di sabato 28 febbraio 2026: dalla Serie A su Sky e Dazn alla Premier League e Bundesliga.

La giornata di oggi, sabato 28 febbraio 2026, offre una ricca programmazione di calcio con 24 appuntamenti tra Serie A, Serie B, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e Primavera 1: scelte per tutti i gusti. In evidenza il posticipo di Serie A Inter-Genoa, le sfide Verona-Napoli e Como-Lecce, senza dimenticare il big match tedesco Borussia Dortmund-Bayern Monaco.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Inter-Genoa illumina la serata

Su Sky Sport 1, il sabato inizia alle 13:30 con Bournemouth-Sunderland, prosegue alle 16:00 con Liverpool-West Ham e entra nel vivo alle 18:30 con il Klassiker Borussia Dortmund-Bayern Monaco, prima del posticipo delle 20:45 Inter-Genoa.

Su Sky Sport Calcio spazio alla Serie C con Union Brescia-Lecco alle 14:30 e Foggia-Casarano alle 17:30, quindi grande chiusura alle 20:45 con Inter-Genoa.

Su Sky Sport Max si parte alle 13:00 con Kaiserslautern-Paderborn, nel pomeriggio alle 16:00 c’è Newcastle-Everton e in serata alle 20:30 Sambenedettese-Livorno.

Su Sky Sport Arena pomeriggio di Bundesliga con Bayer Leverkusen-Mainz alle 15:30 e chiusura in prima serata alle 21:00 con Le Havre-PSG.

Su Sky Sport Mix appuntamento con la Premier League alle 16:00: Burnley-Brentford.

Altre proposte: Serie A e B su Dazn, Primavera su Sportitalia

Su Dazn giornata fittissima: in Serie A Como-Lecce alle 15:00, Verona-Napoli alle 18:00 e il posticipo delle 20:45 Inter-Genoa. In Serie B, alle 15:00 triplo fischio con Empoli-Cesena, Modena-Padova e Sudtirol-Venezia, seguite da Spezia-Reggiana alle 17:15 e Avellino-Juve Stabia alle 19:30.

Su Sportitalia spazio ai giovani della Primavera 1: si parte alle 11:00 con Cesena-Fiorentina, quindi alle 13:00 Juventus-Cagliari e alle 15:00 Bologna-Sassuolo.

