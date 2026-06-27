Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 27 giugno 2026: da Croazia-Ghana a Colombia-Portogallo Sabato 27 giugno 2026: Mondiali 2026 su Rai 1 e Dazn, finale U-17 femminile su Sky

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Sabato 27 giugno 2026 porta in TV una ricca selezione di calcio per tutti i gusti: i Mondiali 2026 illuminano la serata e la notte, mentre nel pomeriggio c’è spazio per il grande calcio giovanile. Tra le scelte di oggi: Croazia-Ghana su Rai 1, una maratona mondiale su Dazn e la U-17 Femminile Finale su Sky Sport Calcio.

Grande calcio sulla Rai: Croazia-Ghana dei Mondiali 2026 in serata

Su Rai 1 alle 23:00 spazio a Croazia-Ghana, sfida dei Mondiali 2026 da vivere in tarda serata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Altre proposte: le sfide dei Mondiali 2026 su Dazn

Su Dazn la programmazione è ricchissima: alle 23:00 doppio appuntamento con Panama-Inghilterra e Croazia-Ghana. La notte prosegue alle 01:30 con Colombia-Portogallo e Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan, per poi chiudersi alle 04:00 con Algeria-Austria e Giordania-Argentina.

Finale U-17 femminile su Sky: il calcio giovanile decide il titolo

Nel pomeriggio, su Sky Sport Calcio alle 17:30, è in programma la U-17 Femminile Finale dei Campionati Nazionali Giovanili SGS.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche