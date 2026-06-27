Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 27 giugno 2026: da Croazia-Ghana a Colombia-Portogallo
Sabato 27 giugno 2026: Mondiali 2026 su Rai 1 e Dazn, finale U-17 femminile su Sky
Sabato 27 giugno 2026 porta in TV una ricca selezione di calcio per tutti i gusti: i Mondiali 2026 illuminano la serata e la notte, mentre nel pomeriggio c’è spazio per il grande calcio giovanile. Tra le scelte di oggi: Croazia-Ghana su Rai 1, una maratona mondiale su Dazn e la U-17 Femminile Finale su Sky Sport Calcio.
Grande calcio sulla Rai: Croazia-Ghana dei Mondiali 2026 in serata
Su Rai 1 alle 23:00 spazio a Croazia-Ghana, sfida dei Mondiali 2026 da vivere in tarda serata.
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Altre proposte: le sfide dei Mondiali 2026 su Dazn
Su Dazn la programmazione è ricchissima: alle 23:00 doppio appuntamento con Panama-Inghilterra e Croazia-Ghana. La notte prosegue alle 01:30 con Colombia-Portogallo e Repubblica Democratica del Congo-Uzbekistan, per poi chiudersi alle 04:00 con Algeria-Austria e Giordania-Argentina.
Finale U-17 femminile su Sky: il calcio giovanile decide il titolo
Nel pomeriggio, su Sky Sport Calcio alle 17:30, è in programma la U-17 Femminile Finale dei Campionati Nazionali Giovanili SGS.
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