Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 27 dicembre 2025, torna la Serie A con Pisa-Juventus e Udinese-Lazio

La giornata di sabato 27 dicembre 2025 offre una ricchissima scelta di partite di calcio: dalla Serie A con Pisa-Juventus e Udinese-Lazio, alla Premier League con Nottingham Forest-Manchester City e Chelsea-Aston Villa, fino alla Coppa d’Africa con la sfida tra Nigeria-Tunisia. Ce n’è per tutti i gusti, tra big match, incroci salvezza e appuntamenti con le nazionali.

Nazionali e non solo: su Dazn la Serie A, su Sportitalia la Coppa d’Africa

Su Dazn la Serie A si apre alle 12:30 con Parma-Fiorentina; nel pomeriggio, alle 15:00, doppio appuntamento con Lecce-Como e Torino-Cagliari. Alle 18:00 spazio a Udinese-Lazio, mentre in prima serata, alle 20:45, riflettori puntati su Pisa-Juventus.

Sempre su Dazn, ampia offerta di Serie B: alle 12:30 Spezia-Pescara; alle 15:00 ricco pomeriggio con Carrarese-Mantova, Catanzaro-Cesena, Empoli-Frosinone, Juve Stabia-Sudtirol, Sampdoria-Reggiana e Venezia-Virtus Entella. In coda, alle 17:15, ecco Palermo-Padova, quindi alle 19:30 Bari-Avellino.

Le nazionali accendono Sportitalia con la Coppa d’Africa: alle 13:30 Benin-Botswana, alle 16:00 Congo-Senegal, alle 18:30 Uganda-Tanzania e, in chiusura di serata, alle 21:00 Nigeria-Tunisia.

Serie A e Premier League su Sky: Pisa-Juventus illumina la serata

Su Sky Sport 1 il via è alle 13:30 con Nottingham Forest-Manchester City, seguito alle 16:00 da Arsenal-Brighton. Alle 18:30 grande classico inglese con Chelsea-Aston Villa, prima della notte italiana di Serie A alle 20:45 con Pisa-Juventus.

Su Sky Sport Calcio si riparte alle 13:30 con Nottingham Forest-Manchester City, quindi alle 16:00 spazio a Liverpool-Wolverhampton. Alle 18:30 torna Chelsea-Aston Villa, mentre alle 20:45 si chiude con Pisa-Juventus.

Su Sky Sport Max appuntamento alle 16:00 con Brentford-Bournemouth.

Su Sky Sport Mix alle 16:00 va in scena West Ham-Fulham.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

