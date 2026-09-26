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Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 26 settembre 2026: da Inghilterra-Spagna a Slovenia Scozia

Le migliori partite di sabato 26 settembre 2026: Nations League su Sky e il big match Inghilterra-Spagna su Mediaset.

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Redazione

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Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 26 settembre 2026: da Inghilterra-Spagna a Slovenia Scozia

La giornata di oggi offre una ricca agenda con 9 appuntamenti per tutti i gusti: dalle nazionali in UEFA Nations League alle sfide di Serie C, fino alle Qualificazioni alla Coppa d’Africa e a un’amichevole speciale in prima serata.

Nations League protagonista su Sky: Diretta Gol e sfide internazionali dalla pomeriggio alla sera

Sky Sport Calcio apre il pomeriggio alle 15:00 con Slovenia-Scozia, prosegue alle 18:00 con Bulgaria-Lussemburgo e in prima serata, alle 20:45, propone Diretta Gol per seguire in simultanea i match della serata.

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Su Sky Sport 1 spazio a Diretta Gol alle 18:00, ideale per non perdere i momenti chiave delle partite in contemporanea.

Non solo nazionali: su Sky Sport Mix alle 20:30 va in scena la Cittadella-Lecco di Serie C, per chi vuole seguire da vicino il calcio italiano.

Alla stessa ora, 20:30, Sky Sport Max propone Sambenedettese-Campobasso di Serie C, un’altra sfida che arricchisce il palinsesto serale.

Grande calcio su Mediaset: Inghilterra-Spagna illumina la prima serata

Su Italia 1 appuntamento alle 20:45 con Inghilterra-Spagna, gara di UEFA Nations League che promette ritmo e qualità in un incrocio di altissimo livello internazionale.

Altre proposte: nazionali africane e sfide speciali su Sportitalia

Sportitalia offre alle 15:00 Sudafrica-Guinea, appuntamento valido per le Qualificazioni Coppa d’Africa, e alle 20:00 un appuntamento particolare con l’Amichevole Operazione Nostalgia, serata dedicata alle emozioni senza tempo del pallone.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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