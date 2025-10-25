Il calcio in TV oggi, le partite di sabato 25 ottobre: dove vedere Cremonese-Atalanta e Chelsea-Sunderland Un sabato di grande calcio tra Serie A, Premier e top campionati europei: tutte le partite da non perdere in TV questo 25 ottobre.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La giornata di sabato 25 ottobre 2025 offre una vasta scelta di partite di calcio: dalle sfide di Serie A come Napoli-Inter e Cremonese-Atalanta, alle serali di Premier League con Brentford-Liverpool. Spazio anche alla Serie B in blocco pomeridiano e ai top match europei in Bundesliga e Ligue 1, senza dimenticare la Primavera 1.

Serie A e top campionati su Sky: Cremonese-Atalanta e grandi sfide internazionali

Su Sky Sport Calcio il sabato si accende già dall’ora di pranzo con Arminia Bielefeld-Elversberg alle 13:00 (Bundesliga 2), prosegue con la Premier alle 16:00 con Newcastle-Fulham, entra nel vivo con la Bundesliga alle 18:30 con Borussia Dortmund-Colonia e si chiude in grande stile con la Serie A alle 20:45 con Cremonese-Atalanta.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Sky Sport 1 pomeriggio e preserale di Premier League: alle 16:00 spazio a Chelsea-Sunderland, mentre alle 18:30 riflettori su Manchester United-Brighton.

Su Sky Sport Max pomeriggio europeo con la Bundesliga alle 15:30, Borussia M.-Bayern, e chiusura in Francia alle 21:05 con Lens-Olympique Marsiglia.

Su Sky Sport Arena la serata inglese propone alle 21:00 il confronto di Premier League Brentford-Liverpool.

Su Sky Sport Mix spazio alla Serie C con Union Brescia-Albinoleffe alle 14:30 e in serata con Forlì-Pineto alle 20:30.

Altre proposte: il sabato di Serie A su Dazn, tra Napoli-Inter e Cremonese-Atalanta

Su Dazn ricco menù di Serie A: alle 15:00 doppia sfida con Parma-Como e Udinese-Lecce, nel tardo pomeriggio alle 18:00 appuntamento con Napoli-Inter, mentre in prima serata alle 20:45 tocca a Cremonese-Atalanta. Giornata intensa anche in Serie B: alle 15:00 in campo Avellino-Spezia, Monza-Reggiana, Sampdoria-Frosinone, Sudtirol-Cesena e Virtus Entella-Pescara; a seguire Carrarese-Venezia alle 17:15 e Catanzaro-Palermo alle 19:30.

Su Sportitalia riflettori sulla Primavera 1: si parte alle 11:00 con Cremonese-Inter, si prosegue alle 13:00 con Milan-Cesena e si chiude alle 15:00 con Roma-Torino.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche