Il calcio in TV oggi, le partite di sabato 25 ottobre: dove vedere Cremonese-Atalanta e Chelsea-Sunderland
Un sabato di grande calcio tra Serie A, Premier e top campionati europei: tutte le partite da non perdere in TV questo 25 ottobre.
La giornata di sabato 25 ottobre 2025 offre una vasta scelta di partite di calcio: dalle sfide di Serie A come Napoli-Inter e Cremonese-Atalanta, alle serali di Premier League con Brentford-Liverpool. Spazio anche alla Serie B in blocco pomeridiano e ai top match europei in Bundesliga e Ligue 1, senza dimenticare la Primavera 1.
Serie A e top campionati su Sky: Cremonese-Atalanta e grandi sfide internazionali
Su Sky Sport Calcio il sabato si accende già dall’ora di pranzo con Arminia Bielefeld-Elversberg alle 13:00 (Bundesliga 2), prosegue con la Premier alle 16:00 con Newcastle-Fulham, entra nel vivo con la Bundesliga alle 18:30 con Borussia Dortmund-Colonia e si chiude in grande stile con la Serie A alle 20:45 con Cremonese-Atalanta.
Su Sky Sport 1 pomeriggio e preserale di Premier League: alle 16:00 spazio a Chelsea-Sunderland, mentre alle 18:30 riflettori su Manchester United-Brighton.
Su Sky Sport Max pomeriggio europeo con la Bundesliga alle 15:30, Borussia M.-Bayern, e chiusura in Francia alle 21:05 con Lens-Olympique Marsiglia.
Su Sky Sport Arena la serata inglese propone alle 21:00 il confronto di Premier League Brentford-Liverpool.
Su Sky Sport Mix spazio alla Serie C con Union Brescia-Albinoleffe alle 14:30 e in serata con Forlì-Pineto alle 20:30.
Altre proposte: il sabato di Serie A su Dazn, tra Napoli-Inter e Cremonese-Atalanta
Su Dazn ricco menù di Serie A: alle 15:00 doppia sfida con Parma-Como e Udinese-Lecce, nel tardo pomeriggio alle 18:00 appuntamento con Napoli-Inter, mentre in prima serata alle 20:45 tocca a Cremonese-Atalanta. Giornata intensa anche in Serie B: alle 15:00 in campo Avellino-Spezia, Monza-Reggiana, Sampdoria-Frosinone, Sudtirol-Cesena e Virtus Entella-Pescara; a seguire Carrarese-Venezia alle 17:15 e Catanzaro-Palermo alle 19:30.
Su Sportitalia riflettori sulla Primavera 1: si parte alle 11:00 con Cremonese-Inter, si prosegue alle 13:00 con Milan-Cesena e si chiude alle 15:00 con Roma-Torino.
