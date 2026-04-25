Bologna-Roma, dove vederla oggi in TV: canale, orario, diretta streaming Scoprite le migliori partite di sabato 25 aprile 2026: dalla Serie A su DAZN alla Bundesliga su Sky.

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La giornata di sabato 25 aprile 2026 offre una ricca programmazione con 23 partite: dalla Serie A su DAZN con Bologna-Roma e Verona-Lecce, alla Bundesliga su Sky con Mainz-Bayern Monaco, passando per la Primavera 1 su Sportitalia. Ce n’è per tutti i gusti: top match di campionato, calcio internazionale e un ricco menu di Serie B.

Serie A protagonista su DAZN: Bologna-Roma illumina la serata

Su DAZN la giornata si accende con la Serie A: alle 15:00 va in scena Parma-Pisa, alle 18:00 riflettori puntati su Bologna-Roma e in prima serata, alle 20:45, spazio a Verona-Lecce. Ampia copertura anche per la Serie B: si parte alle 12:30 con Catanzaro-Spezia; alle 15:00 pomeriggio intenso con Frosinone-Carrarese, Pescara-Juve Stabia, Reggiana-Palermo, Sudtirol-Mantova e Virtus Entella-Padova; a seguire, alle 17:15, Venezia-Empoli e, alle 19:30, Cesena-Sampdoria.

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Su Sportitalia spazio ai giovani della Primavera 1: mattinata e primo pomeriggio con tre sfide in sequenza, alle 11:00 Napoli-Inter, alle 13:00 Roma-Juventus e alle 15:00 Torino-Atalanta. In nottata, dal calcio argentino, alle 02:30 appuntamento con River Plate-Aldosivi dalla Liga Profesional.

Bundesliga e Premier su Sky: Mainz-Bayern Monaco guida il palinsesto

Su Sky Sport Max la Bundesliga propone un pomeriggio di grande interesse: alle 15:30 il big match Mainz-Bayern Monaco, a cui segue, alle 18:30, Amburgo-Hoffenheim.

Giornata intensa anche su Sky Sport Calcio con la Premier League: alle 13:30 si parte con Fulham-Aston Villa, seguito alle 16:00 da Liverpool-Crystal Palace e alle 18:30 da Arsenal-Newcastle. In serata, alle 20:45, spazio anche alla Serie A con Verona-Lecce, per vivere il match in contemporanea con le altre proposte di giornata.

Sul canale Sky Sport Mix, in prima serata alle 20:30, va in campo la Serie C con Renate-Pro Patria, sfida che promette intensità e posta in palio pesante.

Chiude il quadro di casa Sky Sky Sport Arena, dove alle 20:30 è prevista Inter U23-Union Brescia per un altro appuntamento di Serie C, ideale per gli appassionati di calcio italiano a tutto tondo.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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