Il calcio in TV oggi, dove vedere Lecce-Lazio in diretta: canale, orario, streaming Scoprite le migliori partite di sabato 24 gennaio 2026: Serie A su Sky e Dazn, Premier e Bundesliga sui canali Sky

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Mediaset infinity

CONDIVIDI

La giornata di oggi offre una vasta scelta partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. Sabato 24 gennaio 2026 propone 24 appuntamenti complessivi, con la Serie A guidata da Lecce-Lazio, la Premier League con sfide come Manchester City-Wolverhampton e il calcio giovanile con il derby di Primavera Milan-Inter.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Lecce-Lazio in notturna

Su Sky Sport Calcio il pomeriggio si apre con la Serie C: alle 14:30 Benevento-Siracusa e alle 17:30 Ravenna-Guidonia Montecelio; in prima serata spazio alla Serie A con Lecce-Lazio alle 20:45.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La programmazione di Sky Sport 1 propone una ricca giornata di Premier League: alle 13:30 West Ham-Sunderland, alle 16:00 Manchester City-Wolverhampton e alle 18:30 Bournemouth-Liverpool. A seguire, in Ligue 1, alle 21:05 c’è Marsiglia-Lens.

Su Sky Sport Mix appuntamento alle 16:00 con Fulham-Brighton.

Sul canale Sky Sport Max alle 16:00 va in scena Burnley-Tottenham.

Bundesliga protagonista su Sky Sport Arena: alle 15:30 Bayern Monaco-Augsburg e alle 18:30 Union Berlino-Borussia Dortmund.

Altre proposte: Serie A e Serie B su Dazn, Primavera e Liga Profesional su Sportitalia

Su Dazn giornata fittissima: in Serie A alle 15:00 Como-Torino, alle 18:00 Fiorentina-Cagliari e alle 20:45 Lecce-Lazio. Ampio spazio anche alla Serie B con i match delle 15:00 Cesena-Bari, Frosinone-Reggiana, Juve Stabia-Virtus Entella, Mantova-Venezia e Monza-Pescara; in coda di giornata Modena-Palermo alle 17:15 e Spezia-Avellino alle 19:30.

Sportitalia apre all’alba con la Liga Profesional: alle 02:00 Rosario Central-Belgrano, poi spazio alla Primavera 1 con Fiorentina-Genoa alle 11:00 e il derby Milan-Inter alle 13:00.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche