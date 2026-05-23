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Bologna-Inter, dove vederla oggi in TV: canale, orario e l'altro big match della serie A

Scoprite le migliori partite di sabato 23 maggio 2026: dalla Serie A su Sky e Dazn alla Coppa di Germania su Sky e al Primavera 1 su Sportitalia

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Redazione

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Bologna-Inter, dove vederla oggi in TV: canale, orario e l'altro big match della serie A

Sabato 23 maggio 2026 offre una ricca selezione di partite di calcio per tutti i gusti: dalla Serie A con Bologna-Inter e Lazio-Pisa, alla Coppa di Germania con Bayern Monaco-Stoccarda, fino al calcio giovanile di Primavera 1 con Napoli-Cagliari.

Serie A e grande calcio su Sky: Lazio-Pisa illumina la serata

Su Sky Sport Calcio, spazio alla Serie A con Lazio-Pisa alle 20:45.

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La Coppa di Germania propone Bayern Monaco-Stoccarda alle 20:00 su Sky Sport Mix.

Altre proposte: la Serie A su Dazn e il Primavera 1 su Sportitalia

Su Dazn, appuntamento con la Serie A: Bologna-Inter alle 18:00 e Lazio-Pisa alle 20:45.

Su Sportitalia, il campionato Primavera 1 offre Napoli-Cagliari alle 13:00.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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