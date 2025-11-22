Il calcio in TV oggi, programmazione di sabato 22 novembre: torna la Serie A con Napoli-Atalanta e Fiorentina-Juventus
Scoprite le migliori partite di sabato 22 novembre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn alla Premier League su Sky e la Primavera su Sportitalia.
Sabato 22 novembre 2025 offre una vasta scelta di partite di calcio per tutti i gusti: la Serie A propone sfide di cartello come Napoli-Atalanta e Fiorentina-Juventus, mentre in Premier League spicca Newcastle-Manchester City. Ecco la guida completa per scegliere cosa vedere in TV oggi.
Appuntamento con la Serie A su Sky: Napoli-Atalanta chiude la giornata
Su Sky Sport 1, maratona di grande calcio: si parte alle 13:30 con Burnley-Chelsea, si prosegue alle 16:00 con Liverpool-Nottingham Forest e alle 18:30 con il big match Newcastle-Manchester City. In serata, alle 20:45, spazio alla Serie A con Napoli-Atalanta.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Sky Sport Calcio, apertura alle 13:00 con la 2. Bundesliga Paderborn-Hannover; alle 16:00 tocca alla Premier League con Bournemouth-West Ham, quindi alle 18:30 ancora Newcastle-Manchester City. In prima serata, alle 20:45, la Serie A con Napoli-Atalanta. Nella notte, alle 02:00, spazio all’ultimo atto del calcio femminile con Calcio National Women’s Soccer League 2025 Finale.
Su Sky Sport Mix, pomeriggio internazionale: alle 16:00 la Premier League con Bournemouth-West Ham, alle 18:30 la Bundesliga con Colonia-Eintracht.
Su Sky Sport Arena, appuntamento alle 13:00 con la 2. Bundesliga Paderborn-Hannover.
Su Sky Sport Max, alle 15:30 Bundesliga con Bayern Monaco-Friburgo, alle 17:30 la Serie C con Ravenna-Gubbio, chiusura alle 21:05 con la Ligue 1 PSG-Le Havre.
Altre proposte: Serie A su Dazn e Primavera su Sportitalia
Su Dazn, giornata ricchissima di calcio italiano. Alle 15:00 doppio appuntamento di Serie A con Cagliari-Genoa e Udinese-Bologna, in parallelo la Serie B con Avellino-Empoli, Carrarese-Reggiana e Virtus Entella-Palermo. Alle 17:15 si gioca Padova-Venezia, alle 18:00 riflettori sulla Serie A con Fiorentina-Juventus, alle 19:30 spazio a Bari-Frosinone, e in serata, alle 20:45, chiusura con Napoli-Atalanta.
Su Sportitalia, la nottata si apre alle 00:00 con la Liga Profesional argentina Velez Sarsfield-Argentinos Jrs.. Poi largo alla Primavera 1: alle 11:00 Napoli-Frosinone, alle 13:00 Juventus-Roma e alle 15:00 Fiorentina-Milan.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Guida TV
-
27 Novembre 2025
La vita che verràRai 2
Potrebbe interessarti anche
Lo sport in TV oggi, sabato 22 novembre: dalla Formula 1 a Las Vegas, alla Premier League con Newcastle-Manchester City
Dal GP di Las Vegas alla Premier League con tante partite, passando per lo slalom di...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 1 novembre: dove vedere Napoli-Como in diretta TV
Scoprite le migliori partite di sabato 1 novembre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn ...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 18 ottobre 2025: torna la serie A, da non perdere Monza-Juventus
Scoprite le migliori partite di sabato 18 ottobre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di domenica 2 novembre 2025: dove vedere Manchester City-Bournemouth
Dalla Serie A su Dazn e Sky alle sfide di Premier, Bundesliga e Serie C: tutti gli o...
Il calcio in TV oggi, le partite di sabato 25 ottobre: dove vedere Cremonese-Atalanta e Chelsea-Sunderland
Un sabato di grande calcio tra Serie A, Premier e top campionati europei: tutte le p...
Il calcio in TV oggi, domenica 9 novembre 2025: dove vedere Manchester City-Liverpool e Lione-PSG
Scoprite le migliori partite di domenica 9 novembre 2025: dalla Serie A su DAZN alla...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 8 novembre: la serie A torna con Juventus-Torino e Lecce-Verona
Scoprite le migliori partite di sabato 8 novembre 2025: dalla Serie A su DAZN e Sky ...
Lo sport in TV oggi, sabato 1 novembre 2025: dove vedere Tottenham-Chelsea e Liverpool-Aston Villa in diretta
Dal big match di Serie A Cremonese-Juventus su Sky alle WTA Finals di Riyadh e alle ...