Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 21 marzo 2026, da Juventus-Sassuolo a Milan-Torino Scoprite le migliori partite di sabato 21 marzo 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN a Premier e Bundesliga, con Primavera e Liga Profesional su Sportitalia.

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La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: 23 appuntamenti tra Serie A, Premier League, Bundesliga, Serie B, Serie C, FA Women’s Super League, Primavera 1 e Liga Profesional. Tra le proposte di spicco spiccano Juventus-Sassuolo in prima serata, Milan-Torino nel tardo pomeriggio e il big match di Bundesliga Bayern Monaco-Union.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Juventus-Sassuolo illumina la serata

Su Sky Sport Calcio la Premier League accende il pomeriggio con Brighton-Liverpool alle 13:30, seguita da Fulham-Burnley alle 16:00 e da Everton-Chelsea alle 18:30; in prima serata spazio alla Serie A con Juventus-Sassuolo alle 20:45.

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Su Sky Sport 1 riflettori puntati ancora sulla Serie A con Juventus-Sassuolo alle 20:45.

Su Sky Sport Max doppio appuntamento: nella FA Women’s Super League Arsenal-West Ham alle 13:00, mentre in Bundesliga si gioca Borussia Dortmund-Amburgo alle 18:30.

Su Sky Sport Mix pomeriggio e sera tra Germania, Italia e Inghilterra: in Bundesliga Bayern Monaco-Union alle 15:30, in Serie C Ravenna-Livorno alle 17:30 e, in chiusura, Premier League con Leeds United-Brentford alle 21:00.

Altre proposte: Serie A su DAZN e talenti della Primavera su Sportitalia

Su DAZN pomeriggio ricchissimo: alle 15:00 triplo appuntamento con la Serie B (Cesena-Catanzaro, Juve Stabia-Spezia, Padova-Palermo) e la Serie A con Parma-Cremonese. A seguire Monza-Venezia alle 17:15, quindi la Serie A con Milan-Torino alle 18:00. In serata si prosegue con la B Modena-Mantova alle 19:30 e si chiude con la grande sfida di Serie A Juventus-Sassuolo alle 20:45.

Su Sportitalia notte argentina con la Liga Profesional: Independiente-Talleres alle 00:00 e Belgrano-Racing alle 02:15. Dalle 11:00 spazio alla Primavera 1 con Napoli-Genoa, poi Juventus-Milan alle 13:00 e Roma-Monza alle 15:00.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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