Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 21 febbraio 2026: da Juventus-Como a Cagliari-Lazio

Scoprite le migliori partite di sabato 21 febbraio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN alla Premier League su Sky e al Primavera su Sportitalia.

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 21 febbraio 2026: da Juventus-Como a Cagliari-Lazio

La giornata di sabato 21 febbraio 2026 offre una vasta scelta di partite di calcio per tutti i gusti: dalla Serie A con Cagliari-Lazio, alla Premier League con Manchester City-Newcastle, passando per la sfida di Serie A Juventus-Como.

Grande calcio su Sky: Cagliari-Lazio guida la serata

Su Sky Sport Calcio, la giornata si apre alle 13:00 con la Bundesliga 2 e Darmstadt-Dusseldorf; alle 16:00 spazio alla Premier League con Chelsea-Burnley, quindi alle 18:30 la Bundesliga propone Lipsia-Borussia Dortmund. In prima serata, alle 20:45, riflettori sulla Serie A con Cagliari-Lazio.

Su Sky Sport 1, appuntamento alle 14:30 con la Serie C e Gubbio-Arezzo; in serata, alle 21:00, Premier League con Manchester City-Newcastle.

Su Sky Sport Max, alle 15:30 la Bundesliga propone Bayern Monaco-Eintracht, quindi alle 18:30 spazio alla Premier League con West Ham-Bournemouth.

Su Sky Sport Mix, alle 16:00 riflettori sulla Premier League con Aston Villa-Leeds.

Altre proposte: Serie A su DAZN e Primavera su Sportitalia

Su DAZN, pomeriggio ricchissimo: alle 15:00 Serie A con Juventus-Como e, in contemporanea, tante sfide di Serie B come Mantova-Sampdoria, Padova-Bari, Palermo-Sudtirol, Virtus Entella-Catanzaro e Venezia-Pescara; a seguire, alle 17:15, Cesena-Spezia, quindi alle 18:00 la Serie A con Lecce-Inter. La serata prosegue alle 19:30 con Carrarese-Monza e si chiude alle 20:45 con la Serie A, Cagliari-Lazio.

Su Sportitalia, spazio al campionato Primavera 1: alle 11:00 Milan-Napoli e alle 13:00 Torino-Juventus.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

