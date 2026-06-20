Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 20 giugno 2026: da Olanda-Svezia a Germania-Costa D'avorio Mondiali 2026 in primo piano: Germania–Costa d’Avorio sulla Rai e su Dazn, con Olanda–Svezia e la finale U-15 Serie C su Sky.

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La giornata di sabato 20 giugno 2026 offre un ricco ventaglio di partite per tutti i gusti: dai Mondiali 2026 con sfide di alto profilo come Germania–Costa d’Avorio e Olanda–Svezia, fino all’attenzione ai giovani con la U-15 Serie C Finale su Sky Sport Calcio.

Grande calcio sulla Rai: la Germania sfida la Costa d’Avorio ai Mondiali

Alle 22:00 su Rai 1 appuntamento con Germania–Costa d’Avorio, una delle partite di giornata dei Mondiali 2026: una sfida di grande interesse per gli appassionati delle Nazionali. La partita sarà disponibile alal visione anche su DAZN

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Altre proposte: segui i Mondiali 2026 su Dazn

Olanda–Svezia apre il programma serale alle 19:00 su Dazn, mettendo di fronte due selezioni ricche di talento e tradizione.

Nella notte spazio a Ecuador–Curaçao, in campo alle 02:00 su Dazn, per proseguire senza sosta con il Mondiale.

Le emozioni continuano all’alba con Tunisia–Giappone, in programma alle 06:00 su Dazn, ideale per iniziare la giornata con il grande calcio delle Nazionali.

Finale giovanile su Sky: U-15 Serie C protagonista

Alle 18:00 su Sky Sport Calcio va in scena la U-15 Serie C Finale, atto conclusivo dei Campionati Nazionali Giovanili SGS: un’occasione per scoprire i talenti di domani in una sfida dal sapore decisivo.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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