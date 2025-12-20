Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 20 dicembre: da Juventus-Roma a Lazio-Cremonese
Scoprite le migliori partite di sabato 20 dicembre 2025: dalla Serie A con Juventus-Roma alla Premier League su Sky.
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: 21 appuntamenti tra Serie A, Premier League, Bundesliga, Serie B, Serie C e Primavera 1, con proposte per tutti i gusti. Tra i match da non perdere spiccano Juventus-Roma, Lazio-Cremonese e Tottenham-Liverpool.
Serie A protagonista su Sky: Juventus-Roma illumina la serata
Su Sky Sport 1 l’Inghilterra apre il pomeriggio con Newcastle-Chelsea (Premier League) alle 13:30, seguita alle 16:00 da Manchester City-West Ham; alle 18:30 riflettori su Tottenham-Liverpool, antipasto di una grande serata di Serie A che alle 20:45 propone Juventus-Roma.
Il canale multipiattaforma Sky Sport Mix offre alle 16:00 Brighton-Sunderland (Premier League) e, a seguire alle 18:30, la Bundesliga con RB Lipsia-Bayer Leverkusen.
Sul canale tematico Sky Sport Calcio spazio alla Serie C con Salernitana-Foggia alle 14:30 e Livorno-Pontedera alle 17:30, prima di tornare sulla massima serie alle 20:45 con Juventus-Roma.
La serata internazionale prosegue su Sky Sport Arena con la Premier League: alle 21:00 scendono in campo Everton-Arsenal.
Altre proposte: Serie A su DAZN e Primavera 1 su Sportitalia
Su DAZN la Serie A offre alle 18:00 Lazio-Cremonese e alle 20:45 la super sfida Juventus-Roma. Nel pomeriggio ampio spazio anche alla Serie B con un ricco blocco delle 15:00: Cesena-Juve Stabia, Frosinone-Spezia, Modena-Venezia, Monza-Carrarese e Padova-Sampdoria; a seguire alle 17:15 Avellino-Palermo e in serata alle 19:30 Pescara-Reggiana.
La mattina e il primo pomeriggio giovanile sono su Sportitalia con la Primavera 1: alle 11:00 Parma-Lazio e alle 13:00 Inter-Genoa.
