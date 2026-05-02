Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 2 maggio 2026: da Atalanta-Genoa a Como-Napoli Scoprite le migliori partite di sabato 2 maggio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN alla Bundesliga e alla Primavera 1.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Sabato 2 maggio 2026 offre una ricca programmazione di calcio in TV: tra le proposte spiccano la Serie A con Atalanta-Genoa e Como-Napoli, la Premier League con Arsenal-Fulham e il vivaio della Primavera 1 su Sportitalia. Dalla mattina fino a tarda sera, ce n’è per tutti i gusti tra campionati italiani e internazionali.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Atalanta-Genoa illumina la serata

Su Sky Sport Calcio, alle 16:00 la Premier League propone Newcastle-Brighton, alle 18:30 tocca a Arsenal-Fulham, mentre alle 20:45 i riflettori si spostano sulla Serie A con Atalanta-Genoa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Sky Sport Max la giornata parte alle 15:30 con la Bundesliga e Bayern Monaco-Heidenheim, prosegue alle 18:30 con Bayer Leverkusen-Lipsia e si chiude alle 21:05 con la Ligue 1 e Nizza-Lens.

Su Sky Sport Mix, alle 17:00 spazio alla Ligue 1 con PSG-FC Lorient.

Altre proposte: la Serie A su DAZN e la Primavera 1 su Sportitalia

Su DAZN triplo appuntamento con la Serie A: alle 15:00 Udinese-Torino, alle 18:00 Como-Napoli e alle 20:45 Atalanta-Genoa.

Su Sportitalia riflettori sul campionato Primavera 1 con Lazio-Parma alle 11:00, seguita da Monza-Milan alle 13:00 e da Inter-Bologna alle 15:00; in nottata, alle 23:45, dalla Liga Profesional argentina arriva San Lorenzo-Independiente.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche