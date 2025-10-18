Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 18 ottobre 2025: torna la serie A, da non perdere Monza-Juventus

Scoprite le migliori partite di sabato 18 ottobre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn con Inter, Lecce e Juventus, al super match Bayern-Dortmund.

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 18 ottobre 2025: torna la serie A, da non perdere Monza-Juventus

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. In palinsesto ci sono 23 appuntamenti, con sfide di richiamo come Roma-Inter in Serie A, il Klassiker di Bundesliga FC Bayern Monaco-Borussia Dortmund e, in Premier League, Manchester City-Everton.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Roma-Inter illumina la serata

Sky Sport Calcio propone un menù ricchissimo: alle 13:30 apre la Premier League con Nottingham F.-Chelsea, si continua alle 16:00 con Brighton-Newcastle, quindi alle 18:30 spazio alla Bundesliga con il grande classico FC Bayern Monaco-Borussia Dortmund e, in prima serata alle 20:45, la Serie A con Roma-Inter.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Sky Sport 1 pomeriggio inglese con Manchester City-Everton alle 16:00, poi di nuovo Serie A alle 20:45 con l’attesissima Roma-Inter.

Sky Sport Arena offre alle 15:30 la Bundesliga con Mainz-Bayer Leverkusen, seguita alle 18:30 dalla Premier League con Fulham-Arsenal.

Completa la proposta Sky Sky Sport Mix con la Ligue 1: alle 21:00 va in scena Marsiglia-Le Havre.

Altre proposte: Serie A e calcio internazionale su Dazn e Sportitalia

Su Dazn la Serie A è protagonista: alle 15:00 si giocano Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona, alle 18:00 riflettori su Torino-Napoli e in serata, alle 20:45, la grande sfida Roma-Inter. Spazio anche a una ricca giornata di Serie B: alle 15:00 Frosinone-Monza, Mantova-Sudtirol, Pescara-Carrarese e Reggiana-Bari, poi alle 17:15 Juve Stabia-Avellino e alle 19:30 Spezia-Cesena.

Sportitalia parte nella notte con la Liga Profesional argentina: alle 01:30 c’è Talleres-River Plate. In mattinata e nel primo pomeriggio spazio al campionato Primavera 1 con tre appuntamenti in sequenza: alle 11:00 Inter-Napoli, alle 13:00 Monza-Juventus e alle 15:00 Bologna-Fiorentina.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Lo sport in TV oggi, sabato 18 ottobre 2025: Roma-Inter è l'appuntamento da non perdere, ma occhio alla Formula 1

Lo sport in TV oggi, sabato 18 ottobre 2025: Roma-Inter è l'appuntamento da non perdere, ma occhio alla Formula 1

Dal GP degli Stati Uniti di Formula 1 e dal GP d’Australia di MotoGP a Roma-Inter e ...
Il calcio in TV oggi, domenica 12 ottobre 2025: Danimarca-Grecia in diretta, dove vederla

Il calcio in TV oggi, domenica 12 ottobre 2025: Danimarca-Grecia in diretta, dove vederla

Scoprite le migliori partite di domenica 12 ottobre 2025: Qualificazioni Mondiali 20...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 17 ottobre 2025. L'Inter va in trasferta, derby ligure per la Samp

Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 17 ottobre 2025. L'Inter va in trasferta, derby ligure per la Samp

Scoprite le migliori partite in programma venerdì 17 ottobre 2025: i giovani nerazzu...
Il calcio in TV oggi, cosa vedere sabato 11 ottobre: l'Italia lotta per la qualificazione ai mondiali contro l'Estonia

Il calcio in TV oggi, cosa vedere sabato 11 ottobre: l'Italia lotta per la qualificazione ai mondiali contro l'Estonia

Qualificazioni Mondiali in primo piano: Estonia-Italia su Rai 1, Spagna-Georgia e Di...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 3 ottobre 2025. Verona e Sassuolo inaugurano la sesta di Serie A

Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 3 ottobre 2025. Verona e Sassuolo inaugurano la sesta di Serie A

Stasera, venerdì 3 ottobre 2025, riparte il campionato: riflettori sullo stadio Bent...
Serie B, dove vedere Palermo-Venezia e tutte le partite in streaming

Serie B oggi, Palermo-Venezia è il big match ma occhio alle altre partite: dove vederle in streaming

Tutti all'inseguimento del Modena: Frosinone, Cesena e Palermo scendono in campo ogg...
Sport oggi in Tv 11 ottobre

Lo sport in TV oggi, sabato 11 ottobre: Djokovic domina le semifinali ATP a Shanghai e Norvegia-Israele in diretta

I migliori eventi sportivi di sabato 11 ottobre: dalle Qualificazioni Mondiali con E...
Vacherot-Rinderknech, dove vedere la finale ATP 1000 Shanghai: lo sport in TV oggi (12 ottobre 2025)

Vacherot-Rinderknech, dove vedere la finale ATP 1000 Shanghai: lo sport in TV oggi (12 ottobre 2025)

Finali di tennis da Shanghai e Wuhan su Sky, Superbike da Estoril e grande ciclismo ...
Lo sport in TV oggi, venerdì 3 ottobre 2025: la Virtus in Eurolega, il tennis dalla Cina e tanto calcio

Lo sport in TV oggi, venerdì 3 ottobre 2025: la Virtus in Eurolega, il tennis dalla Cina e tanto calcio

Tanti appuntamenti sportivi per oggi, venerdì 3 ottobre 2025: Bologna sfida Valencia...

HeyLight

Il turismo che cambia

Analisi e tendenze delle vacanze degli italiani

LEGGI

Personaggi

Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel
Ginevra Francesconi

Ginevra Francesconi
Signora Coriandoli

Signora Coriandoli
Tony Maiello

Tony Maiello

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963