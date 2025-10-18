Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 18 ottobre 2025: torna la serie A, da non perdere Monza-Juventus Scoprite le migliori partite di sabato 18 ottobre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn con Inter, Lecce e Juventus, al super match Bayern-Dortmund.

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. In palinsesto ci sono 23 appuntamenti, con sfide di richiamo come Roma-Inter in Serie A, il Klassiker di Bundesliga FC Bayern Monaco-Borussia Dortmund e, in Premier League, Manchester City-Everton.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Roma-Inter illumina la serata

Sky Sport Calcio propone un menù ricchissimo: alle 13:30 apre la Premier League con Nottingham F.-Chelsea, si continua alle 16:00 con Brighton-Newcastle, quindi alle 18:30 spazio alla Bundesliga con il grande classico FC Bayern Monaco-Borussia Dortmund e, in prima serata alle 20:45, la Serie A con Roma-Inter.

Su Sky Sport 1 pomeriggio inglese con Manchester City-Everton alle 16:00, poi di nuovo Serie A alle 20:45 con l’attesissima Roma-Inter.

Sky Sport Arena offre alle 15:30 la Bundesliga con Mainz-Bayer Leverkusen, seguita alle 18:30 dalla Premier League con Fulham-Arsenal.

Completa la proposta Sky Sky Sport Mix con la Ligue 1: alle 21:00 va in scena Marsiglia-Le Havre.

Altre proposte: Serie A e calcio internazionale su Dazn e Sportitalia

Su Dazn la Serie A è protagonista: alle 15:00 si giocano Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona, alle 18:00 riflettori su Torino-Napoli e in serata, alle 20:45, la grande sfida Roma-Inter. Spazio anche a una ricca giornata di Serie B: alle 15:00 Frosinone-Monza, Mantova-Sudtirol, Pescara-Carrarese e Reggiana-Bari, poi alle 17:15 Juve Stabia-Avellino e alle 19:30 Spezia-Cesena.

Sportitalia parte nella notte con la Liga Profesional argentina: alle 01:30 c’è Talleres-River Plate. In mattinata e nel primo pomeriggio spazio al campionato Primavera 1 con tre appuntamenti in sequenza: alle 11:00 Inter-Napoli, alle 13:00 Monza-Juventus e alle 15:00 Bologna-Fiorentina.

