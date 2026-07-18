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Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 18 luglio 2026: dalla finale dei Mondiali Francia-Inghilterra, a Basilea-Juventus

Scoprite le migliori partite di sabato 18 luglio 2026: dai Mondiali su Rai 1 e Dazn all’amichevole della Juventus su Sky.

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 18 luglio 2026: dalla finale dei Mondiali Francia-Inghilterra, a Basilea-Juventus

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. In evidenza la sfida dei Mondiali 2026 Francia-Inghilterra, mentre nel pomeriggio spazio all’amichevole Basilea-Juventus su Sky Sport Calcio. Tra le opzioni di visione, ecco le proposte su Rai 1, Dazn e Sky.

Grande calcio sulla Rai: Francia-Inghilterra ai Mondiali 2026

Su Rai 1, alle 23:00, i riflettori sono sui Mondiali 2026 con Francia-Inghilterra, sfida tra nazionali pronta a regalare una serata di grande calcio.

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Altre proposte: segui i Mondiali 2026

Sulla piattaforma Dazn, alle 23:00, disponibile la diretta di Francia-Inghilterra dai Mondiali 2026, un’alternativa per non perdere uno degli appuntamenti più attesi.

Calcio su Sky: amichevole Basilea-Juventus nel pomeriggio

Nel pomeriggio, su Sky Sport Calcio, alle 15:30, appuntamento con l’amichevole Basilea-Juventus, occasione utile per seguire da vicino le due squadre in campo.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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