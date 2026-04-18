Roma-Atalanta, oggi in in diretta Tv: canale, orario e dove vedere l'altro big match di serie A
Scoprite le migliori partite di sabato 18 aprile 2026: Serie A su Sky e Dazn, Premier League su Sky Sport 1 e Primavera su Sportitalia
Sabato 18 aprile 2026 porta in palinsesto 23 partite di calcio: un menu ricchissimo che spazia dalla Serie A alla Premier League, passando per Bundesliga, Serie B, Serie C e il campionato Primavera 1. Tra le scelte di punta spiccano Roma-Atalanta, Napoli-Lazio e, in Inghilterra, il grande classico Chelsea-Manchester United.
Serie A protagonista su Sky: Roma-Atalanta chiude la serata
Sky Sport Calcio dedica il pomeriggio al grande calcio europeo con Arminia Bielefeld-Norimberga (13:00) dalla 2. Bundesliga, a seguire Hoffenheim-Borussia Dortmund (15:30) ed Eintracht-Lipsia (18:30) dalla Bundesliga, fino al clou di giornata con la Serie A: Roma-Atalanta alle 20:45.
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Sky Sport 1 propone una maratona di Premier League: si parte con Brentford-Fulham (13:30), poi Newcastle-Bournemouth (16:00) e Tottenham-Brighton (18:30), fino al big match serale Chelsea-Manchester United alle 21:00.
Sky Sport Mix offre la Serie C con Carpi-Forlì alle 20:30.
Altre proposte: la Serie A su Dazn e la Primavera su Sportitalia
Dazn accende la Serie A con Udinese-Parma alle 15:00, Napoli-Lazio alle 18:00 e il posticipo Roma-Atalanta alle 20:45. Spazio anche alla Serie B con un ricco pomeriggio alle 15:00: Bari-Venezia, Mantova-Avellino, Modena-Frosinone e Spezia-Sudtirol, prima di Palermo-Cesena (17:15) e Juve Stabia-Catanzaro (19:30).
Sportitalia apre la giornata nella notte con Independiente-Defensa y Justicia alle 00:30 dalla Liga Profesional argentina e, tra mattina e pomeriggio, propone il Primavera 1 con Juventus-Fiorentina alle 11:00, Napoli-Bologna alle 13:00 e Sassuolo-Milan alle 15:00.
Calcio sulla Rai: la Serie C in prima serata
Rai Sport dà spazio alla Serie C con Ascoli-Guidonia Montecelio alle 20:30.
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23 Aprile 2026
Ore 14Rai 2
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