Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 17 gennaio 2026, da Udinese-Inter a Cagliari-Juventus

Dalla Serie A su Sky e Dazn al derby di Manchester: tutti i match clou di sabato 17 gennaio 2026, con spazio anche alla Coppa d’Africa su Sportitalia.

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 17 gennaio 2026, da Udinese-Inter a Cagliari-Juventus

La giornata di sabato 17 gennaio 2026 offre una vasta scelta di partite di calcio: dalla Serie A con Cagliari-Juventus, al derby di Premier League Manchester United-Manchester City, fino alla Coppa d’Africa con Egitto-Nigeria. Un palinsesto ricco, tra campionati nazionali, giovanili e grandi sfide internazionali.

Altre proposte: Serie A su Dazn e Coppa d’Africa su Sportitalia

Su Dazn la Serie A propone un trittico di appuntamenti: Udinese-Inter alle 15:00, Napoli-Sassuolo alle 18:00 e in notturna Cagliari-Juventus alle 20:45. Spazio anche a una ricca giornata di Serie B: alle 15:00 si giocano Avellino-Carrarese, Empoli-Sudtirol, Monza-Frosinone, Padova-Mantova e Venezia-Catanzaro; si prosegue con Reggiana-Cesena alle 17:15 e Bari-Juve Stabia alle 19:30.

Su Sportitalia, mattinata e primo pomeriggio dedicati al campionato Primavera 1 con Cremonese-Napoli alle 11:00 e Juventus-Inter alle 13:00. In evidenza nel tardo pomeriggio la Coppa d’Africa con Egitto-Nigeria alle 17:00.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Cagliari-Juventus illumina la serata

Su Sky Sport 1 il sabato comincia con la Premier League: alle 13:30 va in scena Manchester United-Manchester City, seguita da Chelsea-Brentford alle 16:00 e Nottingham Forest-Arsenal alle 18:30. Chiusura in chiave italiana con Cagliari-Juventus alle 20:45.

Sul canale Sky Sport Calcio spazio alla Serie C nel pomeriggio con Juventus Next Gen-Ascoli alle 14:30 e Guidonia Montecelio-Livorno alle 17:30, prima del grande appuntamento serale di Serie A Cagliari-Juventus alle 20:45.

Su Sky Sport Arena si parte con la Premier League: Manchester United-Manchester City alle 13:30 e Liverpool-Burnley alle 16:00. A seguire, Bundesliga con Lipsia-Bayern Monaco alle 18:30 e chiusura di Ligue 1 con Angers-Olympique Marsiglia alle 21:05.

Su Sky Sport Mix, pomeriggio tra Serie C e Ligue 1: Benevento-Casarano alle 14:30 e Lens-AJ Auxerre alle 17:00.

Su Sky Sport Max pomeriggio tedesco con la Bundesliga Borussia Dortmund-St. Pauli alle 15:30, quindi la Serie C Ospitaletto-Triestina alle 17:30 e, in serata, la 2. Bundesliga con Hertha BSC-FC Schalke 04 alle 20:30.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

