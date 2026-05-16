Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 16 maggio 2026: da Vicenza-Benevento a Chelsea-Manchester United Scoprite le migliori partite di sabato 16 maggio 2026: dalla Supercoppa Serie C su Sky alle sfide di Primavera 1 e Liga Profesional su Sportitalia.

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La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio per tutti i gusti: in evidenza la sfida di Supercoppa Serie C Vicenza-Benevento su Sky, il big match della FA Women’s Super League Chelsea-Manchester United e le gare di Primavera 1 su Sportitalia, oltre alla notte argentina con River Plate-Rosario Central.

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 16 maggio 2026

Su Sky Sport Calcio il pomeriggio si accende alle 15:25 con Diretta Gol Bundesliga, mentre in serata, alle 20:30, riflettori sulla Supercoppa Serie C con Vicenza-Benevento.

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Alle 20:30 la Supercoppa Serie C propone ancora Vicenza-Benevento su Sky Sport 1, per vivere ogni momento della sfida in prima serata.

Spazio al grande calcio femminile alle 14:00 su Sky Sport Mix con FA Women’s Super League: Chelsea-Manchester United.

Altre proposte: il calcio su Sportitalia tra Primavera 1 e Liga Profesional

Su Sportitalia si parte alle 00:30 con River Plate-Rosario Central (Liga Profesional). A seguire, mattinata e ora di pranzo dedicati al campionato giovanile: alle 11:00 Milan-Torino e alle 13:00 Lecce-Fiorentina per la Primavera 1.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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