Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 15 novembre: arrivano le qualificazioni per gli europei e i mondiali Qualificazioni per Euro 2026 e Mondiali in primo piano: l’Italia su Rai Sport, Diretta Gol e Serie C su Sky.

La giornata di oggi offre una scelta ricchissima con 10 appuntamenti di calcio in TV, tra nazionali e club: da Italia-Bosnia su Rai Sport alle finestre di Diretta Gol sulle Qualificazioni Mondiali su Sky, fino alla notte argentina della Liga Profesional su Sportitalia. C’è davvero spazio per tutti i gusti: nazionali in chiave 2026, sfide di Serie C e il fascino del calcio sudamericano.

Grande calcio sulla Rai: l’Italia sfida la Bosnia verso Euro 2026

Il pomeriggio azzurro passa da Rai Sport: alle 15:50 le Qualificazioni Europei Galles 2026 propongono Italia-Bosnia, un appuntamento imperdibile per seguire da vicino il cammino della Nazionale verso la prossima rassegna continentale.

Qualificazioni Mondiali e Serie C su Sky: Diretta Gol e grandi sfide

Su Sky Sport Calcio il via arriva alle 14:30 con Casarano-Catania, anticipo di Serie C che scalda i motori prima delle finestre dedicate alle nazionali: alle 18:00 e poi alle 20:45 spazio a Diretta Gol per vivere in simultanea le emozioni delle Qualificazioni Mondiali 2026.

Su Sky Sport Max il programma si apre alle 15:00 con Kazakhstan-Belgio per le Qualificazioni Mondiali 2026, a seguire la Serie C propone due sfide: alle 17:30 Rimini-Ascoli e in serata, alle 20:30, Sambenedettese-Ternana, per una giornata che alterna nazionali e calcio di casa nostra.

In chiaro su Cielo, alle 20:45, riflettori puntati su Svizzera-Svezia, altra sfida di cartello delle Qualificazioni Mondiali 2026, ideale per completare la serata dedicata alle nazionali.

Altre proposte: notte argentina su Sportitalia

La Liga Profesional regala emozioni in tarda serata su Sportitalia: alle 21:00 in campo Godoy Cruz-Deportivo Riestra, mentre dopo mezzanotte, alle 01:30, riflettori su Independiente-Rosario Central, per chi ama il ritmo e l’atmosfera del calcio sudamericano.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

