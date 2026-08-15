Il calcio in TV oggi, dove vedere Borussia Dortmund-Roma in diretta tv e streaming
Scoprite le migliori partite di sabato 15 agosto 2026: Coppa Italia su Mediaset, amichevoli top su Sky, Dazn e TV8
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalla Coppa Italia alle amichevoli internazionali, fino al calcio estero su reti specializzate. Un palinsesto ricco che accontenta tutti, tra match ufficiali, sfide tra grandi club europei e campionati oltreconfine.
- Coppa Italia su Mediaset: Venezia-Modena guida la serata
- Amichevoli di lusso su Sky: riflettori su Manchester United-Milan
- Altre proposte: amichevoli e calcio internazionale su Dazn, TV8 e Sportitalia
Coppa Italia su Mediaset: Venezia-Modena guida la serata
Su 20 doppio appuntamento con la Coppa Italia: Catanzaro-Sudtirol alle 18:00 e Venezia-Modena alle 20:45.
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Su Italia 1 spazio alla sfida Udinese-Padova alle 18:30.
Sulla piattaforma Mediaset Infinity ampia copertura con Catanzaro-Sudtirol alle 18:00, Udinese-Padova alle 18:30 e Venezia-Modena alle 20:45.
Amichevoli di lusso su Sky: riflettori su Manchester United-Milan
Su Sky Sport 1 va in scena Manchester United-Milan alle 16:45.
Su Sky Sport Calcio doppio appuntamento: Manchester United-Milan alle 16:45 e, a seguire, Inter-Betis alle 19:30.
Altre proposte: amichevoli e calcio internazionale su Dazn, TV8 e Sportitalia
Su Dazn pomeriggio e sera ricchi di test: si parte con Brighton-Bologna alle 16:00, poi Manchester United-Milan alle 16:45, segue Borussia Dortmund-Roma alle 17:30 e chiude Inter-Real Betis alle 19:30.
Per chi cerca il calcio in chiaro, su TV8 appuntamento con Inter-Real Betis alle 19:30.
Su Sportitalia spazio al calcio internazionale con Al Nassr-Al Fateh di Saudi League alle 20:00 e, in notturna, la Liga Profesional argentina con Estudiantes-Gimnasia LP alle 22:00.
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