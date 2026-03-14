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Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 14 marzo 2026: da Udinese-Juventus a Inter-Atalanta

Scoprite le migliori partite di sabato 14 marzo 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN alla Premier e Bundesliga su Sky.

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Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 14 marzo 2026: da Udinese-Juventus a Inter-Atalanta

La giornata di oggi offre ben 23 appuntamenti di calcio: un menu ricco, pensato per tutti i gusti, dalla Serie A alla Premier League, passando per Bundesliga, Serie B e Primavera 1. Occhi puntati sui big match di Serie A, con Udinese-Juventus, Inter-Atalanta e Napoli-Lecce, mentre in Inghilterra il sabato si accende con West Ham-Manchester City. E per chi ama il calcio giovanile, spazio anche alla Primavera 1 su Sportitalia.

Serie A su Sky: Udinese-Juventus illumina la serata

Su Sky Sport Calcio il pomeriggio parte con Bundesliga e un super classico: Bayer Leverkusen-Bayern Monaco alle 15:30; a seguire la Premier League con Arsenal-Everton alle 18:30, prima di chiudere con la Serie A e il big match Udinese-Juventus alle 20:45.

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Su Sky Sport 1 spazio alla Serie C con Torres-Ravenna alle 14:30, quindi ancora grande calcio in prima serata con Udinese-Juventus alle 20:45.

Su Sky Sport Max sabato ricchissimo di Premier: Sunderland-Brighton alle 16:00 e in chiusura West Ham-Manchester City alle 21:00; in mezzo, la Bundesliga con Amburgo-Colonia alle 18:30.

Su Sky Sport Arena riflettori sulla Premier con Chelsea-Newcastle alle 18:30.

Su Sky Sport Mix in programma la Premier League con Burnley-Bournemouth alle 16:00.

Altre proposte: Serie A e Serie B su DAZN, Primavera su Sportitalia

Su DAZN la Serie A offre tre appuntamenti chiave: Inter-Atalanta alle 15:00, Napoli-Lecce alle 18:00 e Udinese-Juventus alle 20:45. Giornata intensa anche in Serie B: alle 15:00 si giocano Bari-Reggiana, Cesena-Frosinone, Empoli-Mantova, Juve Stabia-Carrarese e Padova-Catanzaro; nel tardo pomeriggio Monza-Palermo alle 17:15, mentre in serata tocca a Sampdoria-Venezia alle 19:30.

Su Sportitalia riflettori sulla Primavera 1 con due sfide di cartello: Torino-Inter alle 11:00 e Lazio-Juventus alle 13:00. Nella notte, dalla Liga Profesional argentina, va in onda Rosario Central-Banfield alle 01:00.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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