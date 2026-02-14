Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 14 febbraio 2026, da Inter-Juventus a Lazio-Atalanta Scoprite le migliori partite di sabato 14 febbraio 2026: dalla Serie A su Sky e Dazn alla Bundesliga su Sky

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. In totale sono 19 gli appuntamenti disponibili, con proposte per tutti i gusti: dalla Serie A con il Derby d’Italia Inter-Juventus alle sfide come Lazio-Atalanta, fino al grande calcio tedesco con Werder Brema-Bayern Monaco.

Appuntamento settimanale con la Serie A su Sky: vivi l’emozione del Derby d’Italia

Su Sky Sport 1, la serata si accende alle 20:45 con il Derby d’Italia Inter-Juventus, la sfida che catalizza l’attenzione degli appassionati.

Su Sky Sport Calcio il pomeriggio si apre alle 14:30 con la Serie C, Cavese-Salernitana, per poi proseguire alle 17:30 con Siracusa-Catania. In prima serata, alle 20:45, torna la Serie A con Inter-Juventus.

Su Sky Sport Arena spazio alla Bundesliga: si parte alle 13:00 con Hertha-Hannover 96, si prosegue alle 15:30 con Werder Brema-Bayern Monaco e si chiude alle 18:30 con VfB Stoccarda-Colonia.

A completare l’offerta, su Sky Sport Max alle 17:30 va in scena la Serie C con Foggia-Atalanta U23.

Altre proposte: Serie A e Serie B su Dazn, Primavera 1 su Sportitalia

Su Dazn la Serie A propone tre appuntamenti imperdibili: alle 15:00 Como-Fiorentina, alle 18:00 Lazio-Atalanta e alle 20:45 Inter-Juventus. Il palinsesto si arricchisce con la Serie B: alle 15:00 in contemporanea Modena-Carrarese, Palermo-Virtus Entella e Sampdoria-Padova, seguite alle 17:15 da Catanzaro-Mantova e alle 19:30 da Cesena-Venezia.

Sui canali di Sportitalia spazio ai giovani della Primavera 1: si comincia alle 11:00 con Lecce-Cesena, si prosegue alle 13:00 con Genoa-Milan e si chiude alle 15:00 con Bologna-Torino.

