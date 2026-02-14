Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 14 febbraio 2026, da Inter-Juventus a Lazio-Atalanta

Scoprite le migliori partite di sabato 14 febbraio 2026: dalla Serie A su Sky e Dazn alla Bundesliga su Sky

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 14 febbraio 2026, da Inter-Juventus a Lazio-Atalanta

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. In totale sono 19 gli appuntamenti disponibili, con proposte per tutti i gusti: dalla Serie A con il Derby d’Italia Inter-Juventus alle sfide come Lazio-Atalanta, fino al grande calcio tedesco con Werder Brema-Bayern Monaco.

Appuntamento settimanale con la Serie A su Sky: vivi l’emozione del Derby d’Italia

Su Sky Sport 1, la serata si accende alle 20:45 con il Derby d’Italia Inter-Juventus, la sfida che catalizza l’attenzione degli appassionati.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Sky Sport Calcio il pomeriggio si apre alle 14:30 con la Serie C, Cavese-Salernitana, per poi proseguire alle 17:30 con Siracusa-Catania. In prima serata, alle 20:45, torna la Serie A con Inter-Juventus.

Su Sky Sport Arena spazio alla Bundesliga: si parte alle 13:00 con Hertha-Hannover 96, si prosegue alle 15:30 con Werder Brema-Bayern Monaco e si chiude alle 18:30 con VfB Stoccarda-Colonia.

A completare l’offerta, su Sky Sport Max alle 17:30 va in scena la Serie C con Foggia-Atalanta U23.

Altre proposte: Serie A e Serie B su Dazn, Primavera 1 su Sportitalia

Su Dazn la Serie A propone tre appuntamenti imperdibili: alle 15:00 Como-Fiorentina, alle 18:00 Lazio-Atalanta e alle 20:45 Inter-Juventus. Il palinsesto si arricchisce con la Serie B: alle 15:00 in contemporanea Modena-Carrarese, Palermo-Virtus Entella e Sampdoria-Padova, seguite alle 17:15 da Catanzaro-Mantova e alle 19:30 da Cesena-Venezia.

Sui canali di Sportitalia spazio ai giovani della Primavera 1: si comincia alle 11:00 con Lecce-Cesena, si prosegue alle 13:00 con Genoa-Milan e si chiude alle 15:00 con Bologna-Torino.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Il calcio in TV oggi, la programmazione di venerdì 16 gennaio 2026: la Serie A è tutta nerazzurra

Il calcio in TV oggi, la programmazione di venerdì 16 gennaio 2026: la Serie A è tutta nerazzurra

Le partite in onda venerdì 16 gennaio 2026: Pisa-Atalanta apre la nuova giornata del...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 31 gennaio 2026: da Cagliari-Verona a Napoli-Fiorentina,

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 31 gennaio 2026: da Cagliari-Verona a Napoli-Fiorentina,

Serie A in primo piano con Cagliari-Verona, spazio anche a Premier League e Bundesli...
Il calcio in TV oggi, dove vedere Lecce-Lazio in diretta canale, orario, streaming

Il calcio in TV oggi, dove vedere Lecce-Lazio in diretta: canale, orario, streaming

Scoprite le migliori partite di sabato 24 gennaio 2026: Serie A su Sky e Dazn, Premi...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 7 febbraio 2026: da Genoa-Napoli a Fiorentina-Torino

Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 7 febbraio 2026: da Genoa-Napoli a Fiorentina-Torino

Scoprite le migliori partite di sabato 7 febbraio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN ...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 10 gennaio: da Roma-Sassuolo a Atalanta-Torino

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 10 gennaio: da Roma-Sassuolo a Atalanta-Torino

Scoprite le migliori partite di sabato 10 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky e Dazn ...
Il calcio in TV oggi: dove vedere Udinese-Napoli e Milan-Sassuolo in diretta

Il calcio in TV oggi: dove vedere Udinese-Napoli e Milan-Sassuolo in diretta

Scoprite le migliori partite di domenica 14 dicembre 2025: dalla Serie A su Dazn e S...
Cristian Chivu

Inter-Napoli, stasera in TV: canale, orario e diretta streaming del big match della serie A

Le migliori partite di domenica 11 gennaio 2026: Serie A su Dazn e Sky, con Bundesli...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 18 gennaio 2026: da Torino-Roma a Milan-Lecce

Il calcio in TV oggi, la programmazione di domenica 18 gennaio 2026: da Torino-Roma a Milan-Lecce

Scoprite le migliori partite di domenica 18 gennaio 2026: dalla Serie A su Dazn e Sk...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 17 gennaio 2026, da Udinese-Inter a Cagliari-Juventus

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 17 gennaio 2026, da Udinese-Inter a Cagliari-Juventus

Dalla Serie A su Sky e Dazn al derby di Manchester: tutti i match clou di sabato 17 ...

HeyLight

Identikit del viaggiatore 2026

Pianificazione, budget e strumenti di pagamento flessibili

LEGGI

Personaggi

Levante

Levante
L'attore Vittorio Grigolo

Vittorio Grigolo
Marco Borriello

Marco Borriello
Giorgio Calabrese

Giorgio Calabrese

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963