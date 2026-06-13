Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 13 giugno: da Brasile-Marocco a mezzanotte, a Qatar-Svizzera in prime time Mondiali 2026 tra Dazn e Rai: Brasile-Marocco, Haiti-Scozia e Qatar-Svizzera al centro del palinsesto.

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La giornata di oggi offre una ricca scelta di partite di calcio: i Mondiali 2026 dominano il palinsesto con appuntamenti per tutti i gusti. Dal fascino di Brasile-Marocco a mezzanotte, al prime time con Qatar-Svizzera, fino alla notte fonda con Haiti-Scozia, c’è sempre un match da seguire.

Altre proposte: segui i Mondiali 2026 su Dazn

La notte mondiale si apre alle 00:00 con Brasile-Marocco su Dazn, una sfida di alto profilo che mette di fronte tecnica e intensità, perfetta per inaugurare il sabato con grande calcio.

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A seguire, alle 03:00, arriva Haiti-Scozia su Dazn: un incrocio interessante per chi ama scoprire storie e sorprese della rassegna iridata nelle ore più notturne.

In prima serata, alle 21:00, spazio a Qatar-Svizzera su Dazn, appuntamento ideale per chiudere la giornata con un match che promette intensità e ritmi alti.

Grande calcio sulla Rai: il Brasile sfida il Marocco

Per chi preferisce la tv generalista, la serata propone alle 00:00 Brasile-Marocco su Rai 1, una partita di grande richiamo che porta in casa il fascino dei Mondiali 2026.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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