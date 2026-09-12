Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 12 settembre: da Lazio-Milan ad Atalanta-Cagliari Serie A su Sky e DAZN, Premier League sui canali Sky e Primavera 1 su Sportitalia: tutti i match da non perdere.

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La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dal grande palcoscenico della Serie A alle sfide internazionali di Premier League, senza dimenticare il calcio giovanile della Primavera 1. Ce n’è per tutti i gusti: appuntamenti tricolori, big match d’oltremanica e talenti in rampa di lancio.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Atalanta-Cagliari in notturna

Sky Sport Calcio propone una scaletta ricca che culmina con Atalanta-Cagliari alle 20:45, unico incrocio di Serie A sui canali Sky in prima serata. Prima, spazio al calcio internazionale con Bochum-Greuther Furth alle 13:00 per la Bundesliga 2 e a seguire la Premier League con Chelsea-Hull City alle 16:00. Nel tardo pomeriggio ecco la Serie C con Spezia-Livorno alle 18:00.

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Su Sky Sport 1 riflettori sulla Premier League: alle 18:30 va in scena Tottenham-Everton, sfida che promette ritmo e intensità nella tradizionale fascia del sabato inglese.

Sky Sport Max completa la serata d’oltremanica con Sunderland-Arsenal alle 20:55, appuntamento che chiude un sabato ricco di calcio internazionale.

Il sabato di Sky Sport Arena parla italiano con la Serie C: alle 18:00 in campo Catania-Scafatese, incrocio interessante per gli equilibri del girone.

Altre proposte: Serie A e B su DAZN, Primavera su Sportitalia

Sui canali di DAZN spicca un tris di Serie A: Genoa-Frosinone alle 15:00 apre il pomeriggio, seguito da Lazio-Milan alle 18:00 e dalla serale Atalanta-Cagliari alle 20:45, per un sabato scandito da grandi emozioni tra Marassi, Olimpico e Gewiss Stadium.

Sempre su DAZN ricco menù di Serie B: alle 15:00 si gioca Vicenza-Juve Stabia insieme a Padova-Ascoli e Sudtirol-Modena; a seguire Catanzaro-Carrarese alle 17:15 e Cesena-Cremonese alle 19:30, per una maratona che attraversa l’intero pomeriggio cadetto.

Il sabato del calcio giovanile è su Sportitalia con la Primavera 1: alle 11:00 riflettori su Juventus-Albinoleffe, mentre alle 13:00 tocca a Verona-Milan, due incroci ideali per scoprire i talenti del domani.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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