Il calcio in TV oggi, cosa vedere sabato 11 ottobre: l'Italia lotta per la qualificazione ai mondiali contro l'Estonia
Qualificazioni Mondiali in primo piano: Estonia-Italia su Rai 1, Spagna-Georgia e Diretta Gol su Sky, con spazio anche alla Serie C e alla Liga Profesional.
La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: ben nove appuntamenti tra Qualificazioni Mondiali, Serie C e Liga Profesional argentina. Spiccano Estonia-Italia su Rai 1 alle 20:45, Spagna-Georgia su Sky Sport 1 alla stessa ora e, nel pomeriggio, Juventus Next Gen-Campobasso su Sky Sport Calcio. Ce n’è per tutti i gusti, dalla scena internazionale al calcio italiano fino al palcoscenico sudamericano.
Grande calcio sulla Rai: Estonia-Italia per le Qualificazioni Mondiali 2026
Su Rai 1 appuntamento di assoluto richiamo con Estonia-Italia, in programma alle 20:45 per le Qualificazioni Mondiali 2026. Una serata da non perdere per seguire gli Azzurri in diretta.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le Qualificazioni Mondiali su Sky: Spagna-Georgia e Diretta Gol illuminano la serata
Su Sky Sport 1 riflettori puntati su Spagna-Georgia, in calendario alle 20:45: una sfida che arricchisce la prima serata dedicata alle nazionali.
La programmazione di Sky Sport Calcio accompagna gli appassionati per tutto il giorno: si parte alle 14:30 con Juventus Next Gen-Campobasso per la Serie C, quindi alle 18:00 spazio a Norvegia-Israele, e alle 20:45 l’immancabile Diretta Gol per seguire in simultanea i match della serata.
Su Sky Sport Arena alle 18:00 va in scena Ungheria-Armenia, un altro tassello del ricco mosaico di impegni per le qualificazioni.
Completa l’offerta di giornata Sky Sport Max con la Serie C: alle 17:30 appuntamento con L.R. Vicenza-Virtus Verona.
Altre proposte: la Liga Profesional argentina su Sportitalia
Per chi ama il calcio sudamericano, Sportitalia propone due sfide della Liga Profesional: nella notte alle 03:15 Velez Sarfield-Rosario Central e a seguire in tarda serata alle 23:00 Banfield-Racing, per un sabato che si allunga fino oltre la mezzanotte tra tecnica e intensità.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Lo sport in TV oggi, sabato 11 ottobre: Djokovic domina le semifinali ATP a Shanghai, e prosegue la serie A femminile
I migliori eventi sportivi di sabato 11 ottobre: dalle Qualificazioni Mondiali con E...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di giovedì 9 ottobre 2025. L'Italia ai Mondiali e la sfida tra Inghilterra e Galles
Scoprite le partite in TV di giovedì 9 ottobre 2025: le qualificazioni mondiali 2026...
Il calcio in TV oggi, la programmazione di venerdì 10 ottobre 2025: Europei U21 con l'Italia, Mondiali e Serie C
Tutte le partite in onda in TV nella giornata di oggi: dagli Azzurrini alla Germania...
Lo sport in TV oggi, venerdì 10 ottobre 2025: l'Italia U21 affronta la Svezia per gli Europei 2027
Gli eventi sportivi da non perdere oggi, venerdì 10 ottobre, in TV: dall’Italia U21 ...
Lo sport in TV oggi, venerdì 3 ottobre 2025: la Virtus in Eurolega, il tennis dalla Cina e tanto calcio
Tanti appuntamenti sportivi per oggi, venerdì 3 ottobre 2025: Bologna sfida Valencia...
Lo sport in TV oggi, giovedì 9 ottobre 2025: gli Azzurri sfidano gli Stati Uniti, grandi scontri in coppa per le italiane
I migliori eventi sportivi disponibili in TV oggi, giovedì 9 ottobre 2025: la Nazion...
Affari Tuoi, stasera niente puntata: De Martino si ferma dopo due flop (e Gerry Scotti festeggia)
Stasera - venerdì 5 settembre - Affari Tuoi lascia spazio su Rai 1 al match Italia-E...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 7 ottobre 2025. Un solo match (ma spettacolare)
In attesa delle Nazionali e delle qualificazioni mondiali, oggi martedì 7 ottobre 20...