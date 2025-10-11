Il calcio in TV oggi, cosa vedere sabato 11 ottobre: l'Italia lotta per la qualificazione ai mondiali contro l'Estonia Qualificazioni Mondiali in primo piano: Estonia-Italia su Rai 1, Spagna-Georgia e Diretta Gol su Sky, con spazio anche alla Serie C e alla Liga Profesional.

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: ben nove appuntamenti tra Qualificazioni Mondiali, Serie C e Liga Profesional argentina. Spiccano Estonia-Italia su Rai 1 alle 20:45, Spagna-Georgia su Sky Sport 1 alla stessa ora e, nel pomeriggio, Juventus Next Gen-Campobasso su Sky Sport Calcio. Ce n’è per tutti i gusti, dalla scena internazionale al calcio italiano fino al palcoscenico sudamericano.

Grande calcio sulla Rai: Estonia-Italia per le Qualificazioni Mondiali 2026

Su Rai 1 appuntamento di assoluto richiamo con Estonia-Italia, in programma alle 20:45 per le Qualificazioni Mondiali 2026. Una serata da non perdere per seguire gli Azzurri in diretta.

Le Qualificazioni Mondiali su Sky: Spagna-Georgia e Diretta Gol illuminano la serata

Su Sky Sport 1 riflettori puntati su Spagna-Georgia, in calendario alle 20:45: una sfida che arricchisce la prima serata dedicata alle nazionali.

La programmazione di Sky Sport Calcio accompagna gli appassionati per tutto il giorno: si parte alle 14:30 con Juventus Next Gen-Campobasso per la Serie C, quindi alle 18:00 spazio a Norvegia-Israele, e alle 20:45 l’immancabile Diretta Gol per seguire in simultanea i match della serata.

Su Sky Sport Arena alle 18:00 va in scena Ungheria-Armenia, un altro tassello del ricco mosaico di impegni per le qualificazioni.

Completa l’offerta di giornata Sky Sport Max con la Serie C: alle 17:30 appuntamento con L.R. Vicenza-Virtus Verona.

Altre proposte: la Liga Profesional argentina su Sportitalia

Per chi ama il calcio sudamericano, Sportitalia propone due sfide della Liga Profesional: nella notte alle 03:15 Velez Sarfield-Rosario Central e a seguire in tarda serata alle 23:00 Banfield-Racing, per un sabato che si allunga fino oltre la mezzanotte tra tecnica e intensità.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

