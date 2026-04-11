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Atalanta-Juventus, oggi in diretta TV: canale, orario e dove vedere l'altro big-match di serie A

Scoprite le migliori partite di sabato 11 aprile 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN ai big match di Premier League.

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Atalanta-Juventus, oggi in diretta TV: canale, orario e dove vedere l'altro big-match di serie A

La giornata di sabato 11 aprile 2026 offre 25 appuntamenti di calcio in TV, tra sfide di Serie A, grandi incroci di Premier League e spazio ai campionati giovanili. Scelte per tutti i gusti: dal big match Atalanta-Juventus alla sfida serale Milan-Udinese, passando per il fascino della Premier con Liverpool-Fulham e Arsenal-Bournemouth.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Atalanta-Juventus in primo piano

Su Sky Sport 1 il pomeriggio si apre alle 13:30 con Arsenal-Bournemouth, prosegue alle 15:30 con Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen, alle 18:30 con Liverpool-Fulham e culmina in prima serata alle 20:45 con il big match di Serie A Atalanta-Juventus.

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Sul canale Sky Sport Mix spazio alla Premier League: alle 13:30 Arsenal-Bournemouth e alle 16:00 Burnley-Brighton, per un sabato ricco di calcio inglese.

Su Sky Sport Max alle 16:00 in campo la Premier con Brentford-Everton, altra sfida dal sapore internazionale per gli appassionati del campionato inglese.

Su Sky Sport Calcio giornata a tutto campo: alle 14:30 Lumezzane-Union Brescia per la Serie C, alle 17:30 Forlì-Ascoli e, in serata, alle 20:45 ancora la Serie A con Atalanta-Juventus.

Altre proposte: Serie A e campionati giovanili su DAZN e Sportitalia

Su DAZN il sabato di Serie A prende il via alle 15:00 con Cagliari-Cremonese e Torino-Verona, prosegue alle 18:00 con Milan-Udinese e si chiude alle 20:45 con Atalanta-Juventus. In programma anche la Serie B: alle 15:00 Juve Stabia-Cesena, Pescara-Sampdoria, Sudtirol-Modena e Virtus Entella-Venezia; alle 17:15 Avellino-Catanzaro; alle 19:30 Monza-Bari.

Su Sportitalia si parte nella notte alle 00:30 con Boca Juniors-Independiente (Liga Profesional). Mattinata e pomeriggio dedicati alla Primavera 1: alle 11:00 Cesena-Inter, alle 13:00 Roma-Napoli e alle 15:00 Monza-Bologna. In serata, alle 20:30, spazio alla Serie D con Folgore Caratese-Oltrepo.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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