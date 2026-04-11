Atalanta-Juventus, oggi in diretta TV: canale, orario e dove vedere l'altro big-match di serie A
Scoprite le migliori partite di sabato 11 aprile 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN ai big match di Premier League.
La giornata di sabato 11 aprile 2026 offre 25 appuntamenti di calcio in TV, tra sfide di Serie A, grandi incroci di Premier League e spazio ai campionati giovanili. Scelte per tutti i gusti: dal big match Atalanta-Juventus alla sfida serale Milan-Udinese, passando per il fascino della Premier con Liverpool-Fulham e Arsenal-Bournemouth.
Appuntamento con la Serie A su Sky: Atalanta-Juventus in primo piano
Su Sky Sport 1 il pomeriggio si apre alle 13:30 con Arsenal-Bournemouth, prosegue alle 15:30 con Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen, alle 18:30 con Liverpool-Fulham e culmina in prima serata alle 20:45 con il big match di Serie A Atalanta-Juventus.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Sul canale Sky Sport Mix spazio alla Premier League: alle 13:30 Arsenal-Bournemouth e alle 16:00 Burnley-Brighton, per un sabato ricco di calcio inglese.
Su Sky Sport Max alle 16:00 in campo la Premier con Brentford-Everton, altra sfida dal sapore internazionale per gli appassionati del campionato inglese.
Su Sky Sport Calcio giornata a tutto campo: alle 14:30 Lumezzane-Union Brescia per la Serie C, alle 17:30 Forlì-Ascoli e, in serata, alle 20:45 ancora la Serie A con Atalanta-Juventus.
Altre proposte: Serie A e campionati giovanili su DAZN e Sportitalia
Su DAZN il sabato di Serie A prende il via alle 15:00 con Cagliari-Cremonese e Torino-Verona, prosegue alle 18:00 con Milan-Udinese e si chiude alle 20:45 con Atalanta-Juventus. In programma anche la Serie B: alle 15:00 Juve Stabia-Cesena, Pescara-Sampdoria, Sudtirol-Modena e Virtus Entella-Venezia; alle 17:15 Avellino-Catanzaro; alle 19:30 Monza-Bari.
Su Sportitalia si parte nella notte alle 00:30 con Boca Juniors-Independiente (Liga Profesional). Mattinata e pomeriggio dedicati alla Primavera 1: alle 11:00 Cesena-Inter, alle 13:00 Roma-Napoli e alle 15:00 Monza-Bologna. In serata, alle 20:30, spazio alla Serie D con Folgore Caratese-Oltrepo.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Il calcio in TV oggi, la programmazione di sabato 14 marzo 2026: da Udinese-Juventus a Inter-Atalanta
Scoprite le migliori partite di sabato 14 marzo 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN al...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 21 marzo 2026, da Juventus-Sassuolo a Milan-Torino
Scoprite le migliori partite di sabato 21 marzo 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN a ...
Il calcio in TV oggi, dove vedere Lecce-Lazio in diretta: canale, orario, streaming
Scoprite le migliori partite di sabato 24 gennaio 2026: Serie A su Sky e Dazn, Premi...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 28 febbraio 2026, da Inter-Genoa a Verona-Napoli
Scoprite le migliori partite di sabato 28 febbraio 2026: dalla Serie A su Sky e Dazn...
Lazio-Milan, stasera in tv: orario, canale, dove vedere in diretta streaming il posticipo
Dalla Serie A su Sky e DAZN alla Premier League e Bundesliga su Sky, fino alla Prima...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 7 marzo 2026: da Juventus-Pisa ad Atalanta-Udinese
Scoprite le migliori partite di sabato 7 marzo 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN all...
Napoli-Milan, stasera in TV: canale, orario, streaming e dove vedere l'altro big-match di Pasquetta
Scoprite le migliori partite di lunedì 6 aprile 2026: dalla Serie A su Sky e Dazn al...
Fiorentina-Inter, dove vederla in diretta TV: orario, canale, streaming
Scoprite dove vedere le migliori partite di domenica 22 marzo 2026: Serie A su DAZN ...