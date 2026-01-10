Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 10 gennaio: da Roma-Sassuolo a Atalanta-Torino Scoprite le migliori partite di sabato 10 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky e Dazn alla Coppa d'Africa su Sportitalia.

CONDIVIDI

La giornata di sabato 10 gennaio 2026 offre una vasta scelta di partite di calcio: dalla Serie A con sfide di cartello come Roma-Sassuolo e Atalanta-Torino, alla Coppa d’Africa con Algeria-Nigeria ed Egitto-Costa d’Avorio, fino a un ricco pomeriggio di Serie B su Dazn. Ce n’è davvero per tutti i gusti.

Altre proposte: nazionali in Coppa d’Africa e Serie A su Dazn

Sulla rete Sportitalia si parte al mattino con la Primavera 1: alle 11:00 Napoli-Lazio e alle 13:00 Torino-Milan. Nel tardo pomeriggio spazio alle nazionali con la Coppa d’Africa: alle 17:00 Algeria-Nigeria e alle 20:00 Egitto-Costa Avorio, per una serata dal respiro internazionale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Dazn la Serie A propone un pomeriggio intenso: alle 15:00 Como-Bologna e Udinese-Pisa, alle 18:00 Roma-Sassuolo e in chiusura alle 20:45 Atalanta-Torino. Ampissimo anche il menù di Serie B: alle 15:00 Avellino-Sampdoria, Carrarese-Bari, Frosinone-Catanzaro, Reggiana-Venezia, Sudtirol-Spezia e Virtus Entella-Monza; si prosegue alle 17:15 con Juve Stabia-Pescara e alle 19:30 con Cesena-Empoli.

Appuntamento con la Serie A su Sky: Atalanta-Torino in prima serata

Sul canale Sky Sport 1 giornata completa: alle 14:30 la Serie C con Union Brescia-Trento, seguita alle 17:30 da Pro Patria-Inter U23. In prima serata, alle 20:45, riflettori sulla Serie A con Atalanta-Torino.

Su Sky Sport Calcio spazio alla Bundesliga nel pomeriggio con St. Pauli-RB Lipsia alle 15:30 e Bayer Leverkusen-Stoccarda alle 18:30; in serata, alle 20:45, appuntamento con la Serie A: Atalanta-Torino.

Su Sky Sport Mix la Serie C propone due sfide: alle 14:30 Torres-Campobasso e alle 17:30 Crotone-Team Altamura, per un pomeriggio dedicato alle categorie inferiori.

Infine, su Sky Sport Max ancora Serie C con due partite: alle 14:30 L.R. Vicenza-Ospitaletto Franciacorta e alle 17:30 Ravenna-Forlì.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche