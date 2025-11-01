Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 1 novembre: dove vedere Napoli-Como in diretta TV Scoprite le migliori partite di sabato 1 novembre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn alla Premier League e la Bundesliga su Sky. Ecco i match da non perdere.

La giornata di sabato 1 novembre 2025 offre una vasta scelta di partite di calcio: dalla Serie A con Cremonese-Juventus, alla Premier League con Tottenham-Chelsea, fino alla Bundesliga con Bayern Monaco-Bayer Leverkusen. Programmazione ricca e per tutti i gusti, tra grandi sfide nazionali e appuntamenti internazionali.

La Serie A su Sky: in evidenza Cremonese-Juventus

Su Sky Sport 1, alle 20:45, la Serie A propone Cremonese-Juventus.

Su Sky Sport Calcio, giornata intensa: alle 13:00 la Bundesliga con Karlsruhe-Schalke; alle 16:00 Premier League con Burnley-Arsenal; alle 18:30 ancora Premier League con Tottenham-Chelsea; alle 20:45 spazio alla Serie A con Cremonese-Juventus.

Su Sky Sport Max, alle 16:00 Premier League con Nottingham Forest-Manchester United, seguita alle 18:30 dalla Bundesliga con Bayern Monaco-Bayer Leverkusen.

Su Sky Sport Mix, alle 21:00 appuntamento con la Ligue 1: AJ Auxerre-Olympique Marsiglia.

Su Sky Sport Arena, in prima serata (21:00) la Premier League offre Liverpool-Aston Villa.

Altre proposte: la Serie A su Dazn e il Primavera 1 su Sportitalia

Su Dazn, il sabato apre alle 12:30 con la Serie B Avellino-Reggiana; alle 15:00 triplo appuntamento con la Serie A Udinese-Atalanta e la Serie B Carrarese-Frosinone e Padova-Sudtirol; alle 17:15 scende in campo la Serie B con Virtus Entella-Empoli; alle 18:00 la Serie A propone Napoli-Como; alle 19:30 ancora Serie B con Palermo-Pescara; alle 20:45 si torna alla Serie A con Cremonese-Juventus.

Su Sportitalia, spazio al campionato Primavera 1: alle 11:00 Napoli-Juventus, alle 13:00 Inter-Frosinone, alle 15:00 Fiorentina-Parma.

