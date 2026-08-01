Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 1 agosto 2026, arrivano Manchester City-Inter e Lazio-Avellino Le migliori partite di sabato 1 agosto 2026: amichevoli di lusso su Sky e Dazn, calcio argentino e Como Cup su Sportitalia.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La giornata di oggi, sabato 1 agosto 2026, offre una ricca selezione di calcio per tutti i gusti: dalle amichevoli estive con grandi club europei, al fascino del calcio sudamericano della Liga Profesional, fino a un torneo estivo come la Como Cup. Preparatevi a seguire sfide di alto profilo e a scegliere l’appuntamento più adatto alla vostra serata.

Amichevole di lusso su Sky: Manchester City-Inter accende il pomeriggio

Il pomeriggio si illumina con l’amichevole di cartello Manchester City-Inter: appuntamento alle 13:30 su Sky Sport 1, ideale per vivere un test di livello tra due protagoniste del calcio europeo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La stessa sfida, Manchester City-Inter, è disponibile alle 13:30 anche su Sky Sport Calcio, per un racconto completo dell’amichevole che inaugura il grande calcio d’agosto.

Altre proposte: amichevoli su Dazn e Liga Profesional su Sportitalia

Su Dazn spazio alle amichevoli: si parte alle 11:00 con Lazio-Avellino, quindi alle 13:30 va in scena Manchester City-Inter, mentre nel tardo pomeriggio, alle 16:00, tocca a Cardiff City-Roma per completare un trittico tutto da seguire.

Calcio internazionale anche su Sportitalia, con la Liga Profesional argentina che propone alle 00:15 River Plate-Rosario Central. In serata, alle 20:00, riflettori puntati sulla Como Cup con Lens-Villarreal, un incrocio intrigante tra Francia e Spagna.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche