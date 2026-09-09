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Il calcio in TV oggi, mercoledì 9 settembre: c'è Napoli-Arsenal in Champions. Dove vederla in diretta

Champions League protagonista: Diretta Gol su Sky, Napoli-Arsenal su Prime Video e Liverpool-Atletico anche su TV8

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Redazione

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Rasmus Hojlund, centravanti del Napoli
ANSA

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: scoprite le migliori sia nazionali che internazionali. In evidenza la UEFA Champions League con più finestre orarie, la praticità della Diretta Gol per seguire tutti i campi e uno spazio al calcio giovanile con la Supercoppa Primavera.

Champions League su Sky: serata ricca con Diretta Gol e big match

Su Sky Sport 1 l’appuntamento è con Diretta Gol Ucl alle 18:45 e alle 21:00, per non perdere nemmeno un gol della serata europea.

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Su Sky Sport Calcio doppio impegno: alle 18:45 Barcellona-Feyenoord, mentre alle 21:00 spazio al big match Liverpool-Atletico Madrid.

Su Sky Sport Arena alle 21:00 riflettori su PSG-Slovan Bratislava, altra sfida chiave della notte di Champions.

Altre proposte: segui la Champions League sulle altre piattaforme

Su Amazon Prime Video alle 21:00 va in scena Napoli-Arsenal, confronto di cartello della UEFA Champions League.

Su TV8 alle 21:00 appuntamento con Liverpool-Atletico Madrid, per vivere un’altra grande notte europea.

Su Sportitalia alle 18:00 spazio ai giovani con la Fiorentina-Atalanta, finale di Supercoppa Primavera.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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