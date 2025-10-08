Trova nel Magazine
Il calcio in TV oggi: la programmazione di mercoledì 8 ottobre 2025. Il Napoli va in trasferta

Le partite di mercoledì 8 ottobre 2025: aspettando Estonia-Italia, stasera c'è il futsal su Sky con Genzano-Napoli

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il calcio in TV oggi: la programmazione di mercoledì 8 ottobre 2025. Il Napoli va in trasferta

La giornata di oggi propone un palinsesto ridotto ma interessante per gli appassionati di calcio: il focus è sul calcio a 5, con un appuntamento che mette in campo intensità e ritmo serrato. Perfetto per chi cerca alternative al grande calcio undici contro undici, con l’attenzione puntata sulla Serie A Futsal.

Calcio a 5 su Sky: Genzano-Napoli illumina la serata

Su Sky Sport Calcio, alle 20:30, spazio alla Serie A Futsal con Genzano-Napoli: un confronto che promette scambi veloci e giocate spettacolari, ideale per vivere una serata di grande intensità sul parquet.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

