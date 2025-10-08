Il calcio in TV oggi: la programmazione di mercoledì 8 ottobre 2025. Il Napoli va in trasferta
Le partite di mercoledì 8 ottobre 2025: aspettando Estonia-Italia, stasera c'è il futsal su Sky con Genzano-Napoli
La giornata di oggi propone un palinsesto ridotto ma interessante per gli appassionati di calcio: il focus è sul calcio a 5, con un appuntamento che mette in campo intensità e ritmo serrato. Perfetto per chi cerca alternative al grande calcio undici contro undici, con l’attenzione puntata sulla Serie A Futsal.
Calcio a 5 su Sky: Genzano-Napoli illumina la serata
Su Sky Sport Calcio, alle 20:30, spazio alla Serie A Futsal con Genzano-Napoli: un confronto che promette scambi veloci e giocate spettacolari, ideale per vivere una serata di grande intensità sul parquet.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Lo sport in TV oggi, mercoledì 8 ottobre 2025: Musetti a Shanghai e due italiane in coppa
I grandi appuntamenti sportivi da vedere in televisione: il tennista italiano agli o...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di martedì 7 ottobre 2025. Un solo match (ma spettacolare)
In attesa delle Nazionali e delle qualificazioni mondiali, oggi martedì 7 ottobre 20...
Lo sport in TV oggi, martedì 7 ottobre 2025: la Tre Valli Varesine domina la giornata con il tennis
Scoprite i migliori eventi sportivi di martedì 7 ottobre 2025: dal WTA 1000 di Wuhan...
Lo sport in TV oggi, venerdì 3 ottobre 2025: la Virtus in Eurolega, il tennis dalla Cina e tanto calcio
Tanti appuntamenti sportivi per oggi, venerdì 3 ottobre 2025: Bologna sfida Valencia...
Stasera in tv (3 ottobre), Carlo Conti non ha più scuse: deve vincere ad ogni costo
Cosa vedere questa sera in televisione: Tale e Quale deve imporsi contro Nuzzi e Tra...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di venerdì 3 ottobre 2025. Verona e Sassuolo inaugurano la sesta di Serie A
Stasera, venerdì 3 ottobre 2025, riparte il campionato: riflettori sullo stadio Bent...
Lo sport in TV oggi, lunedì 6 ottobre 2025: Bologna-Napoli chiude la giornata di A, grande volley al femminile
I migliori eventi sportivi di lunedì 6 ottobre 2025: la Serie A di basket, la pallav...
Stasera in tv (1 ottobre), Montalbano in un covo di vipere e Michelle cerca la riscossa con Io Canto Family
Cosa vedere in TV questa sera, mercoledì 1 ottobre 2025: Zingaretti sfida la Hunzike...