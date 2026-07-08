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Italia, gli azzurrini salutano l'Europeo ma devono conquistare i Mondiali (almeno loro)

Mentre il Mondiale fa una giornata di pausa in attesa dei quarti, l'Under 19 cerca di salvare la faccia e andare alla Coppa del Mondo del 2027

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Italia, gli azzurrini salutano l'Europeo ma devono conquistare i Mondiali (almeno loro)

La giornata di oggi mette sotto i riflettori il grande calcio giovanile: spazio agli Europei Under 19 con l’Italia protagonista. Un appuntamento imperdibile per chi ama le Nazionali e vuole seguire da vicino i talenti del futuro.

Grande calcio sulla Rai: l’Italia U19 sfida la Danimarca agli Europei

Nel pomeriggio appuntamento con gli Europei U19 Galles 2026: alle 15:00 su Rai Sport va in onda Danimarca-Italia. Gli Azzurrini, eliminati dalle semifinali per la sciagurata sconfitta con l’Ucraina, giocano non tanto per il quinto posto quanto per l’accesso ai Mondiali U20 del 2027.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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