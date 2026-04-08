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Grande notte di Champions: il big match (e derby spagnolo) è gratis. Dove vederlo

Stasera, mercoledì 8 aprile 2026, due super partite: Barcellona-Atletico Madrid e PSG-Liverpool. La programmazione completa di Sky, Amazon e TV8 (in chiaro)

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Redazione

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Grande notte di Champions: il big match (e derby spagnolo) è gratis. Dove vederlo

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dalle notti europee di Champions League alle sfide giovanili di Coppa Italia Primavera, passando per il pomeriggio di Serie C. In primo piano le supersfide PSG-Liverpool e Barcellona-Atletico Madrid, senza dimenticare i due appuntamenti di Coppa Italia Primavera su Sportitalia.

Champions League su Sky: Barcellona-Atletico Madrid guida la serata

Su Sky Sport 1, alle 21:00 va in scena la UEFA Champions League con FC Barcellona-Atletico Madrid, match di cartello della serata.

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Su Sky Sport Calcio, il pomeriggio si apre alle 14:30 con la Serie C, Juventus Next Gen-Ternana; a seguire, alle 18:45, spazio alla UEFA Europa League con Sporting Braga-Betis. In prima serata, alle 21:00, ancora Champions League con Barcellona-Atletico Madrid.

Su Sky Sport Arena, alle 15:00 appuntamento con la Serie C: Inter U23-Trento.

Altre proposte: segui la Champions League e la Coppa Italia Primavera

Su Amazon Prime Video, alle 21:00 la UEFA Champions League propone PSG-Liverpool, una sfida imperdibile tra due grandi d’Europa.

Su TV8, alle 21:00 ancora Champions League con Barcellona-Atletico Madrid, per vivere le emozioni della grande serata europea anche in chiaro.

Su Sportitalia, doppio appuntamento con la Coppa Italia Primavera: alle 16:00 Sassuolo-Atalanta e alle 18:30 Juventus-Parma, due sfide che mettono in vetrina i talenti del nostro calcio.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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