Il calcio in TV oggi (7 gennaio 2026): dove vedere Parma-Inter e Napoli-Verona
Scoprite le migliori partite di mercoledì 7 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky alle sfide su DAZN e un appuntamento di Premier League
La giornata di mercoledì 7 gennaio 2026 offre una vasta scelta di partite di calcio: dalla Serie A con sfide come Parma-Inter e Lazio-Fiorentina alla Premier League con Burnley-Manchester United. Ce n’è per tutti i gusti tra anticipi e posticipi di richiamo.
- Serie A su Sky: Parma-Inter guida la serata, con spazio alla Premier League
- Altre reti: ampia scelta di Serie A su DAZN
Serie A su Sky: Parma-Inter guida la serata, con spazio alla Premier League
Su Sky Sport 1 l’appuntamento principale è Parma-Inter alle 20:45.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Su Sky Sport Calcio doppio appuntamento con la Serie A: Bologna-Atalanta alle 18:30 e Parma-Inter alle 20:45.
Non manca la Premier League su Sky Sport Mix, con Burnley-Manchester United alle 21:15.
Altre reti: ampia scelta di Serie A su DAZN
Su DAZN la serata propone un ricco menu di Serie A: si parte alle 18:30 con Bologna-Atalanta e Napoli-Verona, per proseguire alle 20:45 con Parma-Inter, Lazio-Fiorentina e Torino-Udinese.
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 3 gennaio: da Juventus-Lecce ad Atalanta-Roma
Scoprite le migliori partite di sabato 3 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN a...
Atalanta-Inter, stasera in diretta tv: canale, orario e dove vedere l'altro big match di serie A
Scoprite le migliori partite di domenica 28 dicembre 2025: Serie A su Dazn e Sky, Co...
Manchester United-Newcastle, dove vedere la Premier League stasera in Tv (ma niente Boxing Day)
Scoprite le migliori partite di venerdì 26 dicembre 2025: Coppa d'Africa su Sportita...
Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming
Scoprite le migliori partite di domenica 21 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Co...
Il calcio in TV oggi: dove vedere Udinese-Napoli e Milan-Sassuolo in diretta
Scoprite le migliori partite di domenica 14 dicembre 2025: dalla Serie A su Dazn e S...
Cagliari-Milan (2 gennaio), stasera in Tv: dove vederla in diretta e streaming
Scoprite le migliori partite di venerdì 2 gennaio 2026: la Serie A con Cagliari-Mila...
Atalanta-Cagliari, stasera in diretta TV: dove vederla, Sky o Dazn, orario, streaming
Dove vedere il calcio in TV sabato 13 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Premier ...
Sassuolo-Juventus, anticipo serie A: canale, orario, diretta streaming
Scoprite le migliori partite di martedì 6 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky alla Co...