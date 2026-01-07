Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Il calcio in TV oggi (7 gennaio 2026): dove vedere Parma-Inter e Napoli-Verona

Scoprite le migliori partite di mercoledì 7 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky alle sfide su DAZN e un appuntamento di Premier League

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il calcio in TV oggi (7 gennaio 2026): dove vedere Parma-Inter e Napoli-Verona

La giornata di mercoledì 7 gennaio 2026 offre una vasta scelta di partite di calcio: dalla Serie A con sfide come Parma-Inter e Lazio-Fiorentina alla Premier League con Burnley-Manchester United. Ce n’è per tutti i gusti tra anticipi e posticipi di richiamo.

Serie A su Sky: Parma-Inter guida la serata, con spazio alla Premier League

Su Sky Sport 1 l’appuntamento principale è Parma-Inter alle 20:45.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Su Sky Sport Calcio doppio appuntamento con la Serie A: Bologna-Atalanta alle 18:30 e Parma-Inter alle 20:45.

Non manca la Premier League su Sky Sport Mix, con Burnley-Manchester United alle 21:15.

Altre reti: ampia scelta di Serie A su DAZN

Su DAZN la serata propone un ricco menu di Serie A: si parte alle 18:30 con Bologna-Atalanta e Napoli-Verona, per proseguire alle 20:45 con Parma-Inter, Lazio-Fiorentina e Torino-Udinese.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 3 gennaio: da Juventus-Lecce ad Atalanta-Roma

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 3 gennaio: da Juventus-Lecce ad Atalanta-Roma

Scoprite le migliori partite di sabato 3 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky e DAZN a...
Cristian Chivu

Atalanta-Inter, stasera in diretta tv: canale, orario e dove vedere l'altro big match di serie A

Scoprite le migliori partite di domenica 28 dicembre 2025: Serie A su Dazn e Sky, Co...
Manchester United-Newcastle, dove vedere la Premier League stasera in Tv (ma niente Boxing Day)

Manchester United-Newcastle, dove vedere la Premier League stasera in Tv (ma niente Boxing Day)

Scoprite le migliori partite di venerdì 26 dicembre 2025: Coppa d'Africa su Sportita...
Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming

Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 21 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Co...
Il calcio in TV oggi: dove vedere Udinese-Napoli e Milan-Sassuolo in diretta

Il calcio in TV oggi: dove vedere Udinese-Napoli e Milan-Sassuolo in diretta

Scoprite le migliori partite di domenica 14 dicembre 2025: dalla Serie A su Dazn e S...
allegri

Cagliari-Milan (2 gennaio), stasera in Tv: dove vederla in diretta e streaming

Scoprite le migliori partite di venerdì 2 gennaio 2026: la Serie A con Cagliari-Mila...
Atalanta Cagliari in Tv 13 dicembre dove vederla

Atalanta-Cagliari, stasera in diretta TV: dove vederla, Sky o Dazn, orario, streaming

Dove vedere il calcio in TV sabato 13 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Premier ...
Sassuolo-Juventus, anticipo serie A: canale, orario, diretta streaming

Sassuolo-Juventus, anticipo serie A: canale, orario, diretta streaming

Scoprite le migliori partite di martedì 6 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky alla Co...
Il calcio in TV oggi, programmazione di sabato 22 novembre: torna la Serie A con Napoli-Atalanta e Fiorentina-Juventus

Il calcio in TV oggi, programmazione di sabato 22 novembre: torna la Serie A con Napoli-Atalanta e Fiorentina-Juventus

Scoprite le migliori partite di sabato 22 novembre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn...

WeWALK

Turismo accessibile per non vedenti

Viaggiare in autonomia con l'ausilio della tecnologia

LEGGI

Personaggi

Loris Karius

Loris Karius
Bruno Pizzul

Bruno Pizzul

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963