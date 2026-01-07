Il calcio in TV oggi (7 gennaio 2026): dove vedere Parma-Inter e Napoli-Verona Scoprite le migliori partite di mercoledì 7 gennaio 2026: dalla Serie A su Sky alle sfide su DAZN e un appuntamento di Premier League

La giornata di mercoledì 7 gennaio 2026 offre una vasta scelta di partite di calcio: dalla Serie A con sfide come Parma-Inter e Lazio-Fiorentina alla Premier League con Burnley-Manchester United. Ce n’è per tutti i gusti tra anticipi e posticipi di richiamo.

Serie A su Sky: Parma-Inter guida la serata, con spazio alla Premier League

Su Sky Sport 1 l’appuntamento principale è Parma-Inter alle 20:45.

Su Sky Sport Calcio doppio appuntamento con la Serie A: Bologna-Atalanta alle 18:30 e Parma-Inter alle 20:45.

Non manca la Premier League su Sky Sport Mix, con Burnley-Manchester United alle 21:15.

Altre reti: ampia scelta di Serie A su DAZN

Su DAZN la serata propone un ricco menu di Serie A: si parte alle 18:30 con Bologna-Atalanta e Napoli-Verona, per proseguire alle 20:45 con Parma-Inter, Lazio-Fiorentina e Torino-Udinese.

