Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Champions, dove vedere la semifinale Bayern Monaco-PSG in diretta TV

Stasera, mercoledì 6 maggio 2026, bavaresi e parigini si affrontano per raggiungere l'Arsenal nella finale di Budapest. Si riparte dal 5-4 dell'andata. Come guardala

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Champions, dove vedere la semifinale Bayern Monaco-PSG in diretta TV

Scoprite le migliori partite di calcio in programma mercoledì 6 maggio 2026: due appuntamenti per tutti i gusti, tra grande scena europea e campionati italiani. In evidenza Bayern Monaco-PSG su Amazon Prime Video alle 21:00 per la UEFA Champions League e, alle 20:00, Cosenza-Casarano su Sky Sport Calcio per la Serie C.

Altre proposte: segui la Champions League

In prima serata su Amazon Prime Video va in scena Bayern Monaco-PSG alle 21:00, sfida valida per la UEFA Champions League. Un confronto tra due potenze del calcio europeo che promette ritmo, qualità e grandi giocate. All’andata fu un 5-4 pirotecnico al Parco dei Principi, un vero inno alla bellezza straripante del calcio; per il ritorno l’intensità sarà ancora maggiore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Calcio su Sky: spazio alla Serie C in prima serata

Su Sky Sport Calcio alle 20:00 appuntamento con Cosenza-Casarano, match di Serie C che offre intensità e punti pesanti per la corsa agli obiettivi stagionali.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Champions, dove vedere in TV la prima semifinale tra PSG e Bayern Monaco

Champions, dove vedere in TV la prima semifinale tra PSG e Bayern Monaco

Questa sera, martedì 28 aprile, parigini e bavaresi si affrontano nell'andata del pe...
Champions, dove vedere Atletico Madrid-Arsenal (sperando sia come PSG-Bayern)

Champions, dove vedere Atletico Madrid-Arsenal (sperando sia come PSG-Bayern)

Stasera, mercoledì 29 aprile 2026, sfida tra Simeone e Arteta per un posto nella Fin...
Champions, il Real trema per l'assalto del Bayern: dove vedere la partita

Champions, il Real trema per l'assalto del Bayern: dove vedere la partita

Stasera, mercoledì 15 aprile 2026, si giocano Bayern Monaco-Real Madrid e Arsenal-Sp...
Champions, dove vedere in TV la semifinale di ritorno Arsenal-Atletico Madrid: la guida

Champions, dove vedere in TV la semifinale di ritorno Arsenal-Atletico Madrid: la guida

Stasera, martedì 5 maggio 2026, gli inglesi e gli spagnoli si giocano la finalissima...
Grande notte di Champions: il big match (e derby spagnolo) è gratis. Dove vederlo

Grande notte di Champions: il big match (e derby spagnolo) è gratis. Dove vederlo

Stasera, mercoledì 8 aprile 2026, due super partite: Barcellona-Atletico Madrid e PS...
Il calcio italiano senza squadre in Europa: lo scenario da incubo

Il calcio italiano senza squadre in Europa: lo scenario da incubo

Stasera, giovedì 16 aprile 2026, Bologna e Fiorentina cercano due miracoli per resta...
Champions League, due sfide imperdibili: dove vederle in diretta TV

Champions League, due sfide imperdibili: dove vederle in diretta TV

Stasera, martedì 7 aprile 2026, si accendono i riflettori sui primi due quarti della...
Champions, due favorite già con un piede fuori: dove vedere le partite di oggi

Champions, due favorite già con un piede fuori: dove vedere le partite di oggi

Stasera, martedì 14 aprile 2026, scendono in campo Atletico Madrid-Barcellona e Live...
L'ultimo ostacolo per l'Inter: la difficoltà (non da poco) tra i nerazzurri e il doblete

L'ultimo ostacolo per l'Inter: la difficoltà (non da poco) tra i nerazzurri e il doblete

Stasera, mercoledì 22 aprile 2026, si gioca la seconda semifinale di Coppa Italia tr...

Global Summit

Global Summit Logistics & Supply Chain 2026

Dall'AI alla green logistics: come partecipare

LEGGI

Personaggi

L'avvocato Antonio De Rensis

Antonio De Rensis
Andrea Sempio

Andrea Sempio
Katharina Miroslawa

Katharina Miroslawa
Teresa Cherubini

Teresa Cherubini
Valentina Barbieri

Valentina Barbieri
Michelle Masullo

Michelle Masullo

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963