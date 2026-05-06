Champions, dove vedere la semifinale Bayern Monaco-PSG in diretta TV
Stasera, mercoledì 6 maggio 2026, bavaresi e parigini si affrontano per raggiungere l'Arsenal nella finale di Budapest. Si riparte dal 5-4 dell'andata. Come guardala
Scoprite le migliori partite di calcio in programma mercoledì 6 maggio 2026: due appuntamenti per tutti i gusti, tra grande scena europea e campionati italiani. In evidenza Bayern Monaco-PSG su Amazon Prime Video alle 21:00 per la UEFA Champions League e, alle 20:00, Cosenza-Casarano su Sky Sport Calcio per la Serie C.
Altre proposte: segui la Champions League
In prima serata su Amazon Prime Video va in scena Bayern Monaco-PSG alle 21:00, sfida valida per la UEFA Champions League. Un confronto tra due potenze del calcio europeo che promette ritmo, qualità e grandi giocate. All’andata fu un 5-4 pirotecnico al Parco dei Principi, un vero inno alla bellezza straripante del calcio; per il ritorno l’intensità sarà ancora maggiore.
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Calcio su Sky: spazio alla Serie C in prima serata
Su Sky Sport Calcio alle 20:00 appuntamento con Cosenza-Casarano, match di Serie C che offre intensità e punti pesanti per la corsa agli obiettivi stagionali.
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