Il calcio in TV oggi: la programmazione di mercoledì 5 novembre 2025. Inter e Atalanta in Champions (e un grande match gratuito) Le migliori partite di mercoledì 5 novembre 2025: i nerazzurri di Milano e Bergamo cercano punti fondamentali. Ma un top match si vede gratis: ecco quale e dove

La serata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: Champions League per tutti i gusti, con sfide come Inter-Kairat Almaty, Manchester City-Borussia Dortmund e Olympique Marsiglia-Atalanta. Ecco come orientarsi tra le proposte di Sky, Prime Video e TV8.

Champions League su Sky: Atalanta a Marsiglia e Diretta Gol

Su Sky Sport 1 si parte alle 18:45 con Diretta Gol Uefa Champions League; in prima serata, alle 21:00, spazio a Olympique Marsiglia-Atalanta.

Su Sky Sport Calcio il programma prevede alle 18:45 Qarabag-Chelsea e, a seguire, alle 21:00, Diretta Gol Champions League.

Su Sky Sport Arena appuntamento alle 18:45 con Pafos-Villarreal e, alle 21:00, con Manchester City-Borussia Dortmund.

Altre proposte: Champions League anche su Prime Video e TV8

Su Amazon Prime Video, alle 21:00, va in scena Inter-Kairat Almaty. I nerazzurri cercano la testa della classifica con un match casalingo apparentemente abbordabile, prima di impegni più insidiosi.

Su TV8, alle 21:00, in palinsesto Manchester City-Borussia Dortmund.

