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Il calcio in TV oggi, mercoledì 5 agosto: prima Milan-Inter, poi Juventus, Lazio e Napoli. Dove vederle

Amichevoli di lusso nel mercoledì 5 agosto 2026: il Derby di Milano e Chelsea-Juventus guidano il palinsesto su Sky e Dazn

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Redazione

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Federico Dimarrco, terzino dell'Inter
ANSA

Amichevoli di lusso nel mercoledì 5 agosto 2026: il Derby di Milano e Chelsea-Juventus guidano il palinsesto su Sky e Dazn

La giornata di oggi offre una vasta scelta di partite di calcio: dal Derby di Milano alle sfide internazionali come Chelsea-Juventus, senza dimenticare gli impegni di Lazio e Napoli. Un programma ricco che accontenta tutti i gusti, tra big match di prestigio e test utili per rifinire la preparazione.

Grande calcio su Sky: il Derby di Milano Milan-Inter apre il pomeriggio

Su Sky Sport 1 appuntamento con Milan-Inter alle 13:00, un confronto di alto profilo che accende la giornata di amichevoli estive.

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Su Sky Sport Calcio spazio a Chelsea-Juventus alle 13:30, un incrocio internazionale dal grande fascino per testare la condizione delle due squadre.

Altre proposte: le grandi amichevoli su Dazn con big italiane e internazionali

Sulla piattaforma Dazn il palinsesto si apre alle 13:00 con Milan-Inter e prosegue alle 13:30 con Chelsea-Juventus. Nel tardo pomeriggio tocca alla Capitale con Lazio-Ostiamare alle 18:00, mentre a seguire, alle 18:30, scende in campo il Napoli contro gli spagnoli in Napoli-Osasuna.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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