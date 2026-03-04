Coppa Italia, l'antidoto contro gli sbadigli dell'Inter: chi gioca oggi Stasera, mercoledì 4 marzo 2026, scendono in campo Lazio e Atalanta: si spera in una spettacolo più divertente di Como-Inter. Dove vederla gratis e in chiaro

La giornata di oggi, mercoledì 4 marzo 2026, offre una vasta scelta di partite di calcio: dalla sfida di Coppa Italia Lazio-Atalanta su Italia 1 al grande spettacolo inglese su Sky Sport 1 con Brighton-Arsenal e Newcastle-Manchester United, fino al ricco turno di cadetteria su Dazn e all’appuntamento con la Primavera 1 su Sportitalia. Ce n’è per tutti i gusti.

Coppa Italia su Mediaset: Lazio-Atalanta in diretta su Italia 1

Su Italia 1 spazio alla Coppa Italia con Lazio-Atalanta, in diretta alle 21:00: una prima serata da non perdere per gli appassionati. Nella seconda semifinale si affrontano le due "nobili" del calcio italiano, con la speranza di una spettacolo più divertente di quello messo in campo da Como e Inter nella serata di ieri.

Premier League su Sky: doppio appuntamento su Sky Sport 1

Sul canale Sky Sport 1 il pomeriggio si apre con la Pontedera-Juventus Next Gen di Serie C alle 18:00, mentre in serata arrivano due sfide di Premier League: Brighton-Arsenal alle 20:30 e Newcastle-Manchester United alle 22:30.

Su Sky Sport Calcio doppio appuntamento con la Serie C: Vis Pesaro-Bra alle 18:00 e, a seguire, Arezzo-Ternana alle 20:30.

Su Sky Sport Max si gioca Gubbio-Carpi, con fischio d’inizio alle 18:00.

Grande calcio sulla Rai: Sambenedettese-Ascoli per la Serie C

Sul canale Rai Sport va in onda Sambenedettese-Ascoli alle 21:00, appuntamento serale con la Serie C.

Altre proposte: Serie B su Dazn e Primavera 1 su Sportitalia

Su Dazn spazio alla Serie B con un ricco programma: si parte alle 19:00 con Carrarese-Catanzaro, poi alle 20:00 in contemporanea Bari-Empoli, Frosinone-Pescara, Juve Stabia-Sampdoria e Palermo-Mantova.

Sportitalia dedica la giornata alla Primavera 1 con Lazio-Lecce alle 12:00, Torino-Cagliari alle 14:00, Parma-Inter alle 16:00 e Fiorentina-Bologna alle 18:00; in nottata, dalla Liga Profesional argentina, Lanus-Boca Juniors alle 01:00.

