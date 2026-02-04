Trova nel Magazine
Il calcio in TV oggi, la programmazione di mercoledì 4 febbraio 2026: per l'Inter l'impegno è doppio

I nerazzurri cercano la semifinale di Coppa Italia contro il Torino (che sogna il colpaccio) e non solo. Tutti i match in onda mercoledì 4 febbraio 2026

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

La giornata di oggi offre una scelta di partite di calcio per tutti i gusti: dalla Coppa Italia in prima serata con Inter-Torino su Italia 1 e Mediaset Infinity alla UEFA Youth League nel pomeriggio con League Colonia-Inter su Sky Sport Calcio. Due appuntamenti per riempire il mercoledì tra giovani talenti e grandi sfide nazionali.

Coppa Italia su Mediaset: Inter-Torino illumina la prima serata

Alle 21:00 la Coppa Italia propone Inter-Torino su Italia 1, primo quarto di finale della competizione. Sul campo di Monza, per l’indisponibilità di San Siro per le Olimpiadi, i nerazzurri cercano la semifinale, dove in caso di vittoria incontrerebbero una tra Napoli e Como. Ma i granata hanno già sconfitto la Roma in trasferta negli ottavi e sognano il "colpaccio".

La sfida Inter-Torino è disponibile alle 21:00 anche su Mediaset Infinity, per chi preferisce seguire l’evento in streaming.

Calcio giovanile su Sky: UEFA Youth League nel pomeriggio

Alle 18:00 la UEFA Youth League propone League Colonia-Inter su Sky Sport Calcio, un banco di prova intrigante per i giovani nerazzurri contro una formazione tedesca.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

