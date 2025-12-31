Gabon-Costa d'Avorio, la Coppa d'Africa stasera in TV: dove vederla gratis, orario, canale
Le partite di mercoledì 31 dicembre 2025: Coppa d'Africa su Sportitalia con Guinea Equatoriale-Algeria e Gabon-Costa d'Avorio
Scoprite le migliori partite di calcio in programma oggi, mercoledì 31 dicembre 2025: due appuntamenti di Coppa d’Africa per tutti i gusti. Nel pomeriggio spicca Guinea Equatoriale-Algeria (17:00), mentre in serata riflettori su Gabon-Costa d’Avorio (20:00), entrambi su Sportitalia.
Coppa d’Africa su Sportitalia: due sfide da seguire
Su Sportitalia spazio alle nazionali con Guinea Equatoriale-Algeria alle 17:00, preludio alla prima serata che propone Gabon-Costa d’Avorio alle 20:00. Due gare che promettono ritmo e intensità nel contesto della Coppa d’Africa, ideali per chiudere l’anno in compagnia del grande calcio internazionale.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV
Potrebbe interessarti anche
Camerun-Gabon, la Coppa d'Africa 2025 stasera in TV: orario e dove vederla in chiaro e gratis
Scoprite le migliori partite di mercoledì 24 dicembre 2025: la Coppa d'Africa su Spo...
Atalanta-Inter, stasera in diretta tv: canale, orario e dove vedere l'altro big match di serie A
Scoprite le migliori partite di domenica 28 dicembre 2025: Serie A su Dazn e Sky, Co...
Coppa d'Africa, dove vedere Tunisia-Uganda gratis in Tv e in chiaro: orario e canale
Scoprite le migliori partite di martedì 23 dicembre 2025: la Coppa d’Africa su Sport...
Coppa d'Africa in TV oggi (22 dicembre): dove vedere Egitto-Zimbabwe e Sudafrica-Angola
Scoprite le migliori partite di lunedì 22 dicembre 2025: dalla Supercoppa Italiana s...
Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming
Scoprite le migliori partite di domenica 21 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Co...
Chelsea-Bournemouth e Arsenal-Aston Villa, dove vedere la Premier League oggi in diretta TV
Scoprite le migliori partite di martedì 30 dicembre 2025: Premier League su Sky e Co...
Roma-Genoa, stasera in TV: orario, dove vedere il posticipo di serie A in diretta
Scoprite le migliori partite di lunedì 29 dicembre 2025: dalla Serie A su Sky alla C...
Manchester United-Newcastle, dove vedere la Premier League stasera in Tv (ma niente Boxing Day)
Scoprite le migliori partite di venerdì 26 dicembre 2025: Coppa d'Africa su Sportita...