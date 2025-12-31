Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Gabon-Costa d'Avorio, la Coppa d'Africa stasera in TV: dove vederla gratis, orario, canale

Le partite di mercoledì 31 dicembre 2025: Coppa d'Africa su Sportitalia con Guinea Equatoriale-Algeria e Gabon-Costa d'Avorio

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Gabon-Costa d'Avorio, la Coppa d'Africa stasera in TV: dove vederla gratis, orario, canale

Scoprite le migliori partite di calcio in programma oggi, mercoledì 31 dicembre 2025: due appuntamenti di Coppa d’Africa per tutti i gusti. Nel pomeriggio spicca Guinea Equatoriale-Algeria (17:00), mentre in serata riflettori su Gabon-Costa d’Avorio (20:00), entrambi su Sportitalia.

Coppa d’Africa su Sportitalia: due sfide da seguire

Su Sportitalia spazio alle nazionali con Guinea Equatoriale-Algeria alle 17:00, preludio alla prima serata che propone Gabon-Costa d’Avorio alle 20:00. Due gare che promettono ritmo e intensità nel contesto della Coppa d’Africa, ideali per chiudere l’anno in compagnia del grande calcio internazionale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Camerun-Gabon, la Coppa d'Africa 2025 stasera in TV: orario e dove vederla in chiaro e gratis

Camerun-Gabon, la Coppa d'Africa 2025 stasera in TV: orario e dove vederla in chiaro e gratis

Scoprite le migliori partite di mercoledì 24 dicembre 2025: la Coppa d'Africa su Spo...
Cristian Chivu

Atalanta-Inter, stasera in diretta tv: canale, orario e dove vedere l'altro big match di serie A

Scoprite le migliori partite di domenica 28 dicembre 2025: Serie A su Dazn e Sky, Co...
Coppa d'Africa, dove vedere Tunisia-Uganda gratis in Tv e in chiaro: orario e canale

Coppa d'Africa, dove vedere Tunisia-Uganda gratis in Tv e in chiaro: orario e canale

Scoprite le migliori partite di martedì 23 dicembre 2025: la Coppa d’Africa su Sport...
Coppa d'Africa in TV oggi (22 dicembre): dove vedere Egitto-Zimbabwe e Sudafrica-Angola

Coppa d'Africa in TV oggi (22 dicembre): dove vedere Egitto-Zimbabwe e Sudafrica-Angola

Scoprite le migliori partite di lunedì 22 dicembre 2025: dalla Supercoppa Italiana s...
Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming

Genoa-Atalanta stasera in Tv, dove vederla in diretta: canale, orario, streaming

Scoprite le migliori partite di domenica 21 dicembre 2025: Serie A su Sky e DAZN, Co...
Chelsea-Bournemouth e Arsenal-Aston Villa, dove vedere la Premier League oggi in diretta TV

Chelsea-Bournemouth e Arsenal-Aston Villa, dove vedere la Premier League oggi in diretta TV

Scoprite le migliori partite di martedì 30 dicembre 2025: Premier League su Sky e Co...
Roma-Genoa, stasera in TV: orario, dove vedere il posticipo di serie A in diretta

Roma-Genoa, stasera in TV: orario, dove vedere il posticipo di serie A in diretta

Scoprite le migliori partite di lunedì 29 dicembre 2025: dalla Serie A su Sky alla C...
Manchester United-Newcastle, dove vedere la Premier League stasera in Tv (ma niente Boxing Day)

Manchester United-Newcastle, dove vedere la Premier League stasera in Tv (ma niente Boxing Day)

Scoprite le migliori partite di venerdì 26 dicembre 2025: Coppa d'Africa su Sportita...
Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 27 dicembre 2025, torna la Serie A con Pisa-Juventus e Udinese-Lazio

Il calcio in TV oggi: la programmazione di sabato 27 dicembre 2025, torna la Serie A con Pisa-Juventus e Udinese-Lazio

Scoprite le migliori partite di sabato 27 dicembre 2025: dalla Serie A su Sky e Dazn...

Enel

Facile, immediato, gratuito

Nuovo numero assistenza clienti Enel

LEGGI

Personaggi

Michele Criscitiello

Michele Criscitiello

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963