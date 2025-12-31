Gabon-Costa d'Avorio, la Coppa d'Africa stasera in TV: dove vederla gratis, orario, canale Le partite di mercoledì 31 dicembre 2025: Coppa d'Africa su Sportitalia con Guinea Equatoriale-Algeria e Gabon-Costa d'Avorio

Scoprite le migliori partite di calcio in programma oggi, mercoledì 31 dicembre 2025: due appuntamenti di Coppa d’Africa per tutti i gusti. Nel pomeriggio spicca Guinea Equatoriale-Algeria (17:00), mentre in serata riflettori su Gabon-Costa d’Avorio (20:00), entrambi su Sportitalia.

Coppa d’Africa su Sportitalia: due sfide da seguire

Su Sportitalia spazio alle nazionali con Guinea Equatoriale-Algeria alle 17:00, preludio alla prima serata che propone Gabon-Costa d’Avorio alle 20:00. Due gare che promettono ritmo e intensità nel contesto della Coppa d’Africa, ideali per chiudere l’anno in compagnia del grande calcio internazionale.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

