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Calcio in TV, torna la Nazionale: dove vedere Lussemburgo-Italia in diretta

Scoprite le migliori partite di mercoledì 3 giugno 2026: dall’amichevole Lussemburgo-Italia su Rai 1 alla Finale dei Playoff di Serie C e Olanda-Algeria su Sky

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Redazione

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Gigi Donnarumma, portiere della Nazionale
ANSA

La giornata di oggi, mercoledì 3 giugno 2026, offre una ricca scelta di partite di calcio: in evidenza l’amichevole Lussemburgo-Italia su Rai 1, l’altra sfida internazionale Olanda-Algeria e la finale d’andata dei Playoff di Serie C su Sky Sport Calcio. Un palinsesto che accontenta tutti i gusti, tra nazionali e sfide decisive.

Grande calcio sulla Rai: l’Italia sfida il Lussemburgo

Su Rai 1, alle 20:45, appuntamento con l’amichevole internazionale Lussemburgo-Italia, una serata dedicata agli appassionati della Nazionale con un match in prima serata da seguire comodamente da casa. Il ct Baldini ha convocato una Nazionale ‘sperimentale’ con tantissimi giovani e Gigi Donnarumma a fare da ‘chioccia’.

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Su Sky la Finale Playoff di Serie C e l’amichevole Olanda-Algeria

Su Sky Sport Calcio la giornata si apre alle 19:00 con la finale d’andata dei playoff di Serie C Playoff-Finale, con gli ultimi 28 minuti di Union Brescia-Ascoli, interrotta martedì per pioggia al 62° sul punteggio di 1-1. Alle 20:45 l’amichevole internazionale Olanda-Algeria, ‘antiasto’ dei Mondiali di calcio al via settimana prossima.

Scoprite tutti i match di oggi e dei prossimi giorni sulla nostra Guida TV

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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