Calcio in TV, torna la Nazionale: dove vedere Lussemburgo-Italia in diretta
Scoprite le migliori partite di mercoledì 3 giugno 2026: dall’amichevole Lussemburgo-Italia su Rai 1 alla Finale dei Playoff di Serie C e Olanda-Algeria su Sky
La giornata di oggi, mercoledì 3 giugno 2026, offre una ricca scelta di partite di calcio: in evidenza l’amichevole Lussemburgo-Italia su Rai 1, l’altra sfida internazionale Olanda-Algeria e la finale d’andata dei Playoff di Serie C su Sky Sport Calcio. Un palinsesto che accontenta tutti i gusti, tra nazionali e sfide decisive.
- Grande calcio sulla Rai: l’Italia sfida il Lussemburgo
- Su Sky la Finale Playoff di Serie C e l’amichevole Olanda-Algeria
Grande calcio sulla Rai: l’Italia sfida il Lussemburgo
Su Rai 1, alle 20:45, appuntamento con l’amichevole internazionale Lussemburgo-Italia, una serata dedicata agli appassionati della Nazionale con un match in prima serata da seguire comodamente da casa. Il ct Baldini ha convocato una Nazionale ‘sperimentale’ con tantissimi giovani e Gigi Donnarumma a fare da ‘chioccia’.
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Su Sky la Finale Playoff di Serie C e l’amichevole Olanda-Algeria
Su Sky Sport Calcio la giornata si apre alle 19:00 con la finale d’andata dei playoff di Serie C Playoff-Finale, con gli ultimi 28 minuti di Union Brescia-Ascoli, interrotta martedì per pioggia al 62° sul punteggio di 1-1. Alle 20:45 l’amichevole internazionale Olanda-Algeria, ‘antiasto’ dei Mondiali di calcio al via settimana prossima.
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